Son Dakika Haberleri: Robotik Süreç Otomasyonunun Türkiye'de ve Dünyadaki Yeri
Son Dakika Ekonomi Haber

Robotik Süreç Otomasyonunun Türkiye'de ve Dünyadaki Yeri

1 saat önce

UiPath Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kanal Direktörü Tuğrul Cora, robotik süreç otomasyonunun Türkiye'de ve dünyadaki yerini Wise TV'ye anlattı.

UiPath Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kanal Direktörü Tuğrul Cora, robotik süreç otomasyonunun Türkiye'de ve dünyadaki yerini Wise TV'ye anlattı. Cora, robotik süreç otomasyonunun yeni ve çok az bilinen bir teknoloji olduğunu ifade etti. Dünyada bu yeni teknolojinin kabul gördüğünü, Türkiye'deki hızlı yükselişinden heyecan duyduklarını belirtti. Verimlilik konusuna odaklandıklarını söyleyen Cora;

"Bu otomasyonun insanların, şirketlerin ve ülkemizin hatta dünyamızın verimliliğine katkı sunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Robotik Süreç Otomasyonunun Türkiye'de ve Dünyadaki Yeri

Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Avrupa, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AİHM, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili davayı görüşmeye başladı
Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 22:02:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Robotik Süreç Otomasyonunun Türkiye'de ve Dünyadaki Yeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]