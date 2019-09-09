Robotik teknolojinin çılgın Türkleri bu kez Paris'te nabızları yükseltecek

Marvel Studios, Universal Studios gibi dünyaca ünlü markalar ile çalışan DOF Robotics, bir çok uluslararası fuarda sergilediği Hurricane 360'ın yanı sıra bu sefer bir başka ürünü Riot 360 VR'ı da sergileyecek. Bugüne kadar çok sayıda büyük projede yer alan Riot 360 VR, 100 koltuk kapasitesi ile Ankapark ve 144 koltuk kapasitesi ile Tayland'da yer alan Marvel Hero Experience'da da yer alıyor. 6 eksenli ve 360 derece dönebilen Riot 360 VR'ın kurulumu ise, Flat Screen, Dome Screen ve VR Gözlük ile gerçekleştiriliyor.

"Made in Turkey damgası içi çaba sarf ediyoruz"

Türkiye'yi bir kez daha yurt dışında temsil edecekleri için oldukça gururlu olduklarını belirtenDOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan "Kendi patentli ürünlerimizi yerli kaynaklarla üretiyor ve uluslararası fuarlarda sergiliyoruz. Ürettiğimiz robot teknolojileriyle eğlence sektöründe dünyada aranılan bir marka olduk. Euro Attractions Show (EAS) Paris 2019'da da yine yerli yazılımla geliştirdiğimiz iki ürünümüz olan Hurricane 360 ve Riot 360 VR ile ülkemizi yurt dışında temsil edeceğiz. Teknoloji alanında 'Made in Turkey' damgasının değerini artırma yönünde çaba sarf ediyoruz ve imkân bulduğumuz her platformda da ülkemizi yurt dışında temsil etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.