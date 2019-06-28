Son Dakika Haberleri: Robotlar 10 yıl içinde insan işgücünün yerini alacak
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Robotlar 10 yıl içinde insan işgücünün yerini alacak

2 saat önce

Robotlar ve otonom aygıtların, 2030'a kadar tüm dünyada yaklaşık 20 milyon insanın işini elinden almaları bekleniyor.

Robotlar 10 yıl içinde insan işgücünün yerini alacak, System.String[]
Robotlar ve otonom aygıtların, 2030'a kadar tüm dünyada  yaklaşık 20 milyon insanın işini elinden almaları bekleniyor.
Oxford Economics'in haberinde, teknolojinin mevcut endüstri üzerindeki etkileri araştırıldı. Habere göre en çok riski ekonomisi zayıf olan bölgeler taşıyor. Bu da robotların, daha az yetenek sahibi insanların yerini kolayca alması anlamına geliyor.
Artan ekonomik eşitsizlikler ve politik kutuplaşmalardan ötürü yüksek risk taşıyan dünyada, robotlar tarafından yerlerinin alınması beklenen insanların robotların yapamayacağı işlere yönelmesi öneriliyor ama tüm bu gelişmeler insan iş gücü için sadece olumsuz sonuçlar doğurmuyor aynı zamanda bu teknolojik değişimlerin yeni iş alanları ve fırsatlar yaratması da bekleniyor.
İş gücünde yetenek ön planda olacak
Genel olarak insanlar bu geşlişmelerle birlikte tamamiyle iş gücünden uzaklaşmayacaklar çünkü  önümüzdeki on yılda robotlara ihtiyaç olacağı kadar yaratıcı, sosyal zekası yüksek ve empati yeteneği olan insanlara da ihtiyaç duyulacak.
Avrupa'da 400,000, Amerika'da 260,000 ve Çin'de 550,000 iş üzerinde 2000 yılından bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu 1.7 milyon insanın otomasyon nedeniyle işsiz kaldığı belirlendi.
Oxford Economics'in haberine göre, Çin'in 2030'da en az 14 milyon endüstriyel robot kullanması bekleniyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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