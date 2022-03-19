Robotlar Amerika için çarpıştı - Son Dakika
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Robotlar Amerika için çarpıştı

19.03.2022 12:01

Robotlar Amerika için çarpıştı İstanbul'da düzenlenen robotik şampiyonasına katılan Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi robotik takımı 6025 Adroit Androids, ABD'ye gitmeye hak kazandı Uluslararası liselerarası robotik yarışması FIRST Robotics Competition'ın ikinci ayağı...

Robotlar Amerika için çarpıştı

İstanbul'da düzenlenen robotik şampiyonasına katılan Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi robotik takımı 6025 Adroit Androids, ABD'ye gitmeye hak kazandı

İSTANBUL - Uluslararası liselerarası robotik yarışması FIRST Robotics Competition'ın ikinci ayağı İstanbul'da düzenlendi. Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi robotik takımı, Team 6025 Adroit Androids, Regional Engineering Inspiration Award ödülünü kazanarak ABD'ye gitmeye hak kazandı.

Brezilya, Endonezya, İsviçre, Kazakistan ve Türkiye'den toplam 48 takımın katıldığı İstanbul Regional'da, liseli öğrencilerin tasarladığı endüstriyel robotlar yarıştı. 30 yılı aşkın süredir ABD'de devam eden liselerarası global robot yarışması FIRST Robotics Competition etkinliği, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenleniyor. Sekiz yıldır Türkiye'de de Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen ve liseli gençlerin STEM (Science, Tech, Eng, Mat) alanında liderlik yeteneklerini geliştirmelerine destek olan yarışma, artan takım sayısı ve programa olan yoğun ilgi nedeniyle bu sezon üç ayrı etkinlik olarak düzenleniyor.

'Team 6025 Adroit Androids', ABD'de yapılacak dünya şampiyonasına gidecek

İzmir'deki yarışmada final oynayan Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu 'Team 6025 Adroit Androids' takımı İstanbul'da da final oynadı. Engineering Inspiration Award ödülünü kazanan 'Team 6025 Adroit Androids' takımı, 20- 23 Nisan tarihlerinde Houston'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Takım üyelerinden İpek Devrim, "2015 yılında kurulan 7 yıllık bir takımız, dünya şampiyonasında ödül alan ilk Türk takımıyız. Türkiye'nin öncü takımlarından biriyiz. Robot dışında iş kısmında da projeler gerçekleştiriyoruz, bugüne kadar 76 projemiz bulunmakta" dedi.

Sıla Kaya da, "Her yarışmada, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyoruz. Dünya Şampiyonasında kazandığımız 2 ödülümüz var. Umarım bu sene de Dünya Şampiyonası'ndan güzel ödüllerle döneriz" dedi.

Nehir Çağlayan ise "Robotlar topları alarak alt ve üst bölgelere atmaya çalışıyor. Robotlar daha sonra hangarda tırmanma işlemi yapıyorlar. Ayrıca defans yapan robotlar da var, bu sayede maçlar daha kolay kazanılıyor" dedi.

Fikret Yüksel Vakfı gönüllüsü Özgür Ünal da, "FIRST Robotics yarışması dünyanın 8 ülkesinde 10 bine yakın takımın katıldığı bir yarışma. Dünyanın en prestijli robot yarışması. Bu yarışma, ABD'de üniversiteye girerken, dünyanın her yerinden şirketler işe alırken saygı duyulan ve önem verilen bir kıstas. Yarıştırılan şeyler robotlar ama robotlardan ziyade öğrencilerin mühendislik yetenekleri, pazarlama, reklamcılık, finans her anlamda yetenekleri. Bu robotları yapmak oldukça pahalı ve zor. Robotlar 6 haftalık sürede yapılıyor. Kendi tasarımlarıyla yapıyorlar" dedi. Yarışmada yabancı ülkelerinin takımının da bulunduğunu belirten Ünal, "Brezilya, İsviçre, Kazakistan, Endonezya, Polonya'dan takımlar var. Ukrayna'dan misafirlerimiz gelemedi. İnşallah savaş bitecek onlar da buraya huzurlu ve rahat bir şekilde gelecekler. Burası insanların sosyalleştiği yer. Her türlü liselerden devlet, özel, meslek teknik liselerinden imam hatip liselerinden takımlarımız var. Herkese kapımız açık. Lise öğrencisi olan herkes bu yarışmaya katılabilir. Yeter ki kendilerini geliştirmeye arzuları olsun" dedi.

Her yıl lise öğrencileri için düzenlenen uluslararası robot yarışması FRC, bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği içinde barındıran, bu alanlarda gençleri geleceğin kendine güvenen ve üretken liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. 33 ülkeden ortalama 95 binin üzerinde öğrenciyi ağırlıyor. Takımlar tema kapsamında, kendileri için belirlenen görevlerin üstesinden gelmeyi başarabilen robotlar geliştirmeye çalışıyor. Dünya çapında bilinirliğe sahip organizasyonda Türkiye en çok amatör takım çıkaran ülkeler arasında yer alıyor.

Robotlar Amerika için çarpıştı
Robotlar Amerika için çarpıştı
Robotlar Amerika için çarpıştı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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