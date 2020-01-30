Robotlar artık insanlar gibi terleyecek; bilim insanları terleyen robot eli geliştirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Robotlar artık insanlar gibi terleyecek; bilim insanları terleyen robot eli geliştirdi - Son Dakika Dünya

Robotlar artık insanlar gibi terleyecek; bilim insanları terleyen robot eli geliştirdi

7 saat önce

Bilim insanları ve mühendislerin ortaklaşa geliştirdikleri "terleyen robot" sistemi robot teknolojisinin en büyük sorunlarında bir olan "aşırı ısınma" problemini çözmeyi amaçlıyor. Terleyen robot eli nasıl çalışıyor ve ne kadar etkili?

Robotlar artık insanlar gibi terleyecek; bilim insanları terleyen robot eli geliştirdi, System.String[]

Bilim insanları ve mühendislerin ortaklaşa geliştirdikleri "terleyen robot" sistemi robot teknolojisinin en büyük sorunlarında bir olan "aşırı ısınma" problemini çözmeyi amaçlıyor.


ABD'nin Cornell Üniversitesi, Facebook Reality Labs ve İtalya'daki Pisa Mikrobiyobotlar Merkezi'nden araştırmacıların geliştirdiği terleyen robot eli, insanların terleme kabiliyetinden esinleniyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:48 
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