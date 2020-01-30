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Robotlar artık insanlar gibi terleyecek; bilim insanları terleyen robot eli geliştirdi
7 saat önce
Bilim insanları ve mühendislerin ortaklaşa geliştirdikleri "terleyen robot" sistemi robot teknolojisinin en büyük sorunlarında bir olan "aşırı ısınma" problemini çözmeyi amaçlıyor. Terleyen robot eli nasıl çalışıyor ve ne kadar etkili?
Bilim insanları ve mühendislerin ortaklaşa geliştirdikleri "terleyen robot" sistemi robot teknolojisinin en büyük sorunlarında bir olan "aşırı ısınma" problemini çözmeyi amaçlıyor.
ABD'nin Cornell Üniversitesi, Facebook Reality Labs ve İtalya'daki Pisa Mikrobiyobotlar Merkezi'nden araştırmacıların geliştirdiği terleyen robot eli, insanların terleme kabiliyetinden esinleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:48
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