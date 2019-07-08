Roche AG - Spark Therapeutics birleşmesi yeniden ertelendi
37 dakika önce
İsviçre merkezli ilaç firması Roche AG, ABD merkezli ilaç firması Spark Therapeutics şirketini satın alma işlemini bir kez daha erteledi.
İsviçre
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:33 Kaynak: DHA
merkezli ilaç firması Roche AG, ABD merkezli ilaç firması Spark Therapeutics şirketini satın alma işlemini bir kez daha erteledi.
Roche'un ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı erteleme talebinde, son işlem tarihini 2020 Nisan ayı olarak belirlendi.
Roche'un 4.3 milyar dolara yapacağı duyulan alımın, şirketler tarafından ikinci çeyrek sonunda tamamlanması bekleniyordu; ancak, Roche bu süre içinde, Spark Therapeutics'in tüm hisselerini toplamayı başaramadı. Birleşik Krallık
Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) birleşmeyi inceleyeceğini açıklarken, ABD Federal Ticaret Komisyonu satın alma işlemi hakkında taraflardan daha fazla bilgi istedi.
- İstanbul
Ali Babacan'ın istifa kararını dünya basını böyle duyurdu
Ünlü sunucu Nur Viral ile eski başdanışman Cemil Ertem boşandı mı?
Oyuncu Yeşim Büber yıllar sonra görüntülendi
ABD'de düşen yıldırım, iskeledeki botu alev topuna çevirdi