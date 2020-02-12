Roche İlaç Türkiye'den atama - Son Dakika
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Roche İlaç Türkiye'den atama

6 saat önce

Roche İlaç Türkiye, 15 yıla yakın süredir ilaç endüstrisinde çalışmalarını sürdüren Mahir Kurt'un Şubat 2020 tarihi itibarıyla Medikal Bölüm Lideri olarak atandığını duyurdu.

Roche İlaç Türkiye'den atama, System.String[]

Roche İlaç Türkiye, 15 yıla yakın süredir ilaç endüstrisinde çalışmalarını sürdüren Mahir Kurt'un Şubat 2020 tarihi itibarıyla Medikal Bölüm Lideri olarak atandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Mahir Kurt, kariyerine doktor olarak adım attıktan sonra 2008-2012 arasında 4 yıl boyunca Pfizer'de Medikal Müdür olarak görev yaptı.

Çalışma hayatına MSD ve Abbvie şirketlerinde Medikal Grup Yöneticisi olarak devam eden Kurt, 2018 yılında Roche İlaç Türkiye Terapötik Alan Müdürü oldu.

Mahir, son olarak Roche'nin yeni ve çevik organizasyon yapısında takım lideri olarak çalışıyordu.

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, Pfizer, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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