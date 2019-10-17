Son Dakika Haberleri: Roche satışları üçüncü çeyrekte 50.7 milyar euroya ulaştı
Son Dakika Ekonomi Roche satışları üçüncü çeyrekte 50.7 milyar euroya ulaştı

Roche satışları üçüncü çeyrekte 50.7 milyar euroya ulaştı

1 saat önce

Roche Holding AG, 2019 yılının ilk dokuz ayında toplam satışlarının yüzde 10 artışla 50.7 milyar euroya ulaştığını bildirdi.

Roche satışları üçüncü çeyrekte 50.7 milyar euroya ulaştı, System.String[]

Roche Holding AG, 2019 yılının ilk dokuz ayında toplam satışlarının yüzde 10 artışla 50.7 milyar euroya ulaştığını bildirdi. Şirketin satışları, Aralık 2018'de 46.3 milyar euro olan toplam satış yılın başından itibaren 4.4 milyar euro arttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göra, İlaç satışları, Ocrevus, Hemlibra, Tecentriq ve Perjeta gibi son zamanlarda piyasaya sürülen ilaçlara olan yüksek taleple birlikte yüzde 12 arttı.

Roche CEO'su Severin Schwan, "Yeni tanıtılan ilaçlarımıza talep çok yüksek. Yeni hastalık alanlarında başarıyla ilerliyoruz ve ağır şartlarda daha fazla hastaya hizmet vermek için önemli yeni tedavi seçenekleri sunuyoruz. Bu yılın ardından da büyümeye devam edeceğimize eminim" dedi.


Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Yakalandığı meme kanserini yetiştirdiği mor çilekle yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:52:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Roche satışları üçüncü çeyrekte 50.7 milyar euroya ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]