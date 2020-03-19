Roche üçüncü faz anti Covid-19 ilaç testlerine başlıyor - Son Dakika
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Roche üçüncü faz anti Covid-19 ilaç testlerine başlıyor

6 saat önce

İsviçre merkezli ileç üreticisi Roche, hastanelerde tedavi görmekte olan ağır Covid-19 hastaları üzerinde üçüncü faz anti Covid-19 ilaçlarının testlerine Nisan ayı başlarında başlayacağını açıkladı.

Roche üçüncü faz anti Covid-19 ilaç testlerine başlıyor, System.String[]

İsviçre merkezli ileç üreticisi Roche, hastanelerde tedavi görmekte olan ağır Covid-19 hastaları üzerinde üçüncü faz anti Covid-19 ilaçlarının testlerine Nisan ayı başlarında başlayacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, anti Covid-19 ilaçları testlerinin, "rastgele seçimle, çift-kör ve plasebo kontrollü" yöntemleri kapsamında yapılacağı belirtildi.

Merkezi Basel'de bulunan Roche'un açıklamasında, anti Covid-19 ilaçlarının testlerinin, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetleri Bürosu'nun alt birimleri arasında bulunan ABD Gelişmiş Biyomedikal Araştırma ve Geliştirme Yönetimi (BARDA) işbirliğiyle yürütüleceği de belirtildi.

Buna göre anti Covid-19 ilacının testlerine, Covid-19 virüsü nedeniyle küresel düzeyde tedavi görmekte olan 330 hasta alınacak.


Koronavirüs, İsviçre, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:04 Kaynak: DHA

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