Roche'un satışları geçen yıl yüzde 9 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Roche'un satışları geçen yıl yüzde 9 arttı - Son Dakika Ekonomi

Roche'un satışları geçen yıl yüzde 9 arttı

6 saat önce

Roche'un grup satışları 2019'da yüzde 9 artarak 61,5 milyar İsviçre frangı seviyesine ulaştı.

Roche'un satışları geçen yıl yüzde 9 arttı, System.String[]

Roche'un grup satışları 2019'da yüzde 9 artarak 61,5 milyar İsviçre frangı seviyesine ulaştı. Şirketin pazara sunduğu yeni ilaçlara gelen yüksek talep sonucunda ilaç bölümü cirosunu yüzde 11 artırırken, diagnostik bölümünün cirosu ise esas olarak immünodiagnostik çözümleri sayesinde yüzde 3'lük artış gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden ve kişiye özel tanı ve tedavinin de öncü firmalarından Roche'un, İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştirilen konferansta 2019 yılının finansal sonuçlarını açıkladığı bildirildi.

Açıklamaya göre, geçtiğimiz yıllarda sergilediği finansal başarıyı 2019 yılı performansına taşımayı başaran şirket, grup satışlarını sabit kur cinsinden yüzde 9 arttırarak 61,5 milyar İsviçre frangı seviyesine çıkardı. İlaç bölümünün satışları yüzde 11 artışla 48,5 milyar İsviçre frangı olurken, diagnostik bölümünün satışları da yüzde 3 yükselerek 12,9 milyar İsviçre frangı olarak kaydedildi.

Şirketin yıl boyunca gösterdiği güçlü performans ilaç bölümünde özellikle onkoloji, MS ve hemofili alanlarının diagnostik bölümünde immünodiagnostik çözümlerin öncülüğünde gerçekleşti.

"Portföyümüzü canlandırmada kaydettiğimiz ilerleme, yeni döneme de etki edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Grup Üst Yöneticisi (CEO) Severin Schwan, "Roche olarak 2019'da oldukça başarılı operasyon sonuçları elde ettiğimizi söylemek isterim. Onkoloji alanında iki yeni tedavi seçeneğimizin pazara sunulması ve diğer iki tedavimizin ise yeni endikasyonlarının onaylanması, aynı zamanda da nöroloji alanında yeni tedavi çözümümüz için öncelikli inceleme sürecinin başlatılmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Portföyümüzü canlandırma yolunda elde ettiğimiz ilerlemeye bakarsak Roche'un önümüzdeki dönemde büyüme için çok doğru bir noktada olduğunu söyleyebilirim. 2020 yılında da ciromuzun düşük ila orta tek haneli artış göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gen tedavisi alanında yeni bir satın alma

Roche, 2019 yılında kişiye özel tanı ve tedavi hizmetleri stratejisini daha da geliştirmek için yeni iş birliği anlaşmalarını sürdürdü. Satın alma süreci aralık ayında tamamlanan Spark Therapeutics Inc. (Spark Therapeutics) ile Roche, gen tedavisi alanında güçlü bir ortaklığa imza atmış oldu.

Spark Therapeutics, araştırmalarını sürdürdüğü gen tedavisi portföyüyle, insan genomu ve genetik anormalliklerin daha iyi anlaşılmasına odaklanıyor. Böylelikle hiçbir tedavinin bulunmadığı veya yalnızca palyatif tedavilerin mevcut olduğu hastalıklarla mücadele eden hastaların yaşamlarında olumlu değişiklik yapabilecek uzun süreli etki sağlamayı amaçlıyor.

2020 yılı öngörüleri

Bu yıl sabit kur cinsinden düşük ila orta tek haneli satış artışı bekleyen Roche, hisse başına kazancını da sabit kur cinsinden ciro artışına paralel olarak artırmayı hedefliyor. Şirket ayrıca bu yıl İsviçre frangı cinsinden daha da yüksek temettü artışı gerçekleştirmeyi öngörüyor.

İsviçre, Basel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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