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'Rock and Roll'un kraliçesi' Tina Turner 80 yaşında
6 saat önce
"Rock and Roll müziğin kraliçesi" lakaplı Amerikalı şarkıcı Tina Turner 80'inci yaş gününü kutladı.
"Rock and Roll müziğin kraliçesi" lakaplı Amerikalı şarkıcı Tina Turner 80'inci yaş gününü kutladı. 26 Kasım 1939 Tennesse doğumlu sanatçı soul, r&b, pop ve rock türünde verdiği şarkılarla 60-70 ve 80'li yıllara damgasını vurmuştuView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:51
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