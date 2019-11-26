Son Dakika Haberleri: 'Rock and Roll'un kraliçesi' Tina Turner 80 yaşında
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'Rock and Roll'un kraliçesi' Tina Turner 80 yaşında

6 saat önce

"Rock and Roll müziğin kraliçesi" lakaplı Amerikalı şarkıcı Tina Turner 80'inci yaş gününü kutladı. 26 Kasım 1939 Tennesse doğumlu sanatçı soul, r&b, pop ve rock türünde verdiği şarkılarla 60-70 ve 80'li yıllara damgasını vurmuştu

'Rock and Roll'un kraliçesi' Tina Turner 80 yaşında, System.String[]

"Rock and Roll müziğin kraliçesi" lakaplı Amerikalı şarkıcı Tina Turner 80'inci yaş gününü kutladı.


26 Kasım 1939 Tennessee doğumlu sanatçı soul, r&b, pop ve rock türünde söylediği şarkılarla 60-70 ve 80'li yıllara damgasını vurdu.

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Tina Turner, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:10 
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