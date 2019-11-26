Son Dakika › Dünya › 'Rock and Roll'un kraliçesi' Tina Turner 80 yaşında - Son Dakika Dünya
'Rock and Roll'un kraliçesi' Tina Turner 80 yaşında
6 saat önce
"Rock and Roll müziğin kraliçesi" lakaplı Amerikalı şarkıcı Tina Turner 80'inci yaş gününü kutladı. 26 Kasım 1939 Tennesse doğumlu sanatçı soul, r&b, pop ve rock türünde verdiği şarkılarla 60-70 ve 80'li yıllara damgasını vurmuştu
"Rock and Roll müziğin kraliçesi" lakaplı Amerikalı şarkıcı Tina Turner 80'inci yaş gününü kutladı.
26 Kasım 1939 Tennessee doğumlu sanatçı soul, r&b, pop ve rock türünde söylediği şarkılarla 60-70 ve 80'li yıllara damgasını vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:10
Günlük burç yorumları 26 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Emmy ödülünü alan Haluk Bilginer: Kendimden çok Türkiye için mutluyum Adana'daki restoran cinayetinin zanlısından kan donduran ifade: Selamımı almadığı için öldürdüm iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!