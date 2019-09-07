Rock festivali'nde şebnem ferah coşkusu
35 dakika önce
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen rock festivalinde kamp kuran gençler, Şebnem Ferah konseriyle eğlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:51 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Fethiye
ilçesinde düzenlenen rock festivalinde kamp kuran gençler, Şebnem Ferah
konseriyle eğlendi.
Fethiye'nin İnlice
Plajı'nda gerçekleştirilen festival için oluşturulan kamp çadırlarına yerleşen gençler, Şebnem Ferah konseri ile coştu. Milyonfest'in ikinci gecesinde sahneye çıkan Şebnem Ferah, 'Çakıl Taşları' şarkısı ile konserine başladı. Ferah, sevilen şarkıları 'Bir Başka Yol Var' ve 'Parmak İzi' gibi parçaları da seslendirdi. Şebnem Ferah'ın şarkılarıyla gençler, eğlenceli bir gece yaşadı.
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