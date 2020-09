Rock grubu, kadına şiddete kliple dikkat çekti - Son Dakika

İZMİR'deki bir rock müzik grubu, son klipleri ile artan kadına şiddet haberlerine karşı bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Klipte birbirini destekleyen güçlü kadınları temsil eden dans koreografisine de yer veren grup üyeleri, kadınlara karşı şiddetin önlenebilmesi için önce erkeklerin bilinçlenmeleri gerektiğini söyledi.

Klibin yönetmenliğini Burak Alanyalı'nın yaptığı, gitarist Gökhan Özden'e ait 'Yük Treni' adlı şarkı ile başta kadın, çocuk ve tüm masumların şiddet görmesine tepki gösterildi. İnternet ortamında yayınlanan klip ile yıllardır gözlemledikleri toplumsal sıkıntıları kendi bakış açıları ile ekrana yansıttıklarını söyleyen rock müzik grubu Pislick Kedi'nin kurucu üyesi Gökhan Özden, başta kadınların ve çocukların olmak üzere masumların hakkını hukukunu savunmanın cinsiyeti olmayacağına dikkat çekerek şu an için üyeleri erkeklerden oluşan Pislick Kedi grubunun buna örnek olmak istediğini dile getirdi. Kadın haklarının tam anlamıyla savunulması ve kadınlara karşı şiddetin önlenebilmesi için erkeklerin bilinçlenmeleri ve empati kurabilmeleri gerektiğini söyleyen Özden "Son dönem ardı arkası kesilmeyen kötülükleri, üstümüze gelen bir yük treni olarak anlamlandırdım. ve bu olayların bizlerde yarattığı derin yaralara, içinden çıkamadığımız bunalımlara dikkat çekmek istedim. Adalet istiyoruz. Aklını kaçırmış sapık, cani, sadist, zararlı kimselerin savunmasız güzel insanlara zarar vermesine daha fazla tahammül edemiyoruz. Kendi kendimize 'Her şey yolunda' diyeceğimiz günü bekliyoruz" dedi. Parçanın sözü, müziği, klip senaryosu ve projelendirilmesinin kendisine ait olduğunu anlatan Özden klip çekimlerinin 2 gün sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Sound olarak yine diğer parçalarımızda olduğu gibi eski usul Hard N Heavy ve Grunge arasında tınladık. Sert konuları olabilecek en etkili şekilde ifade etmenin yolu bu sound. Rock müziğin modası diye bir şey yoktur, bu bir yaşam felsefesi. Bu tarz yakın müzik tarihinin belki de en önemli akımı. Rock müziği adabı, fikri ve ruhu ile yaşatmaya devam edeceğiz"'UMARIZ MASUMLARA ŞİDDET SONA ERER'Klip yönetmeni Burak Alanyalı da yıllardır gözlemledikleri ve içlerinde biriktirdikleri toplumsal dertleri dile getirme amacı güttüklerini ifade etti. Alanyalı, "Son dönemde artan acı haberler ve adalet arayışını Yük Treni parçasıyla bir tepki olarak ortaya koymak istedik. Umarız adalet her zaman yerini bulur ve masumlara şiddet sona erer" dedi. Klibin dans koreografisinde yer alan Çağla Öztiner ise şiddet olaylarında her şeyden önce aile ve eğitim faktörünün önemli olduğunu belirterek "Çocuklar ailesinden ve çevresinden gördüklerini ileride ilişkilerine yansıtır. Eğer çocuklara kadın erkek eşitliğini aşılarsak düzgün ilişkiler kurmasını sağlarız. Kadına şiddet konusunda daha çok makale, daha çok yazı ve etkinlik yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.Aslı Ulu, bazı dizilerdeki şiddet sahnelerini yanlış bulduklarını söyleyerek, "Nerdeyse her gün haberlerde gördüğümüz kadın cinayetleri kanımızı donduruyor. Yaşamımızın hiçbir güvencesi olmadığını hissediyoruz. Gece gündüz fark etmeksizin sokağa çıkmaya korkar olduk. İsteğimiz devletin güvencemizi sağlaması" dedi.