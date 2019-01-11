Son Dakika Haberleri: Rock Müziğin Divası Aslı Gökyokuş'tan Muhteşem Geri Dönüş

Rock Müziğin Divası Aslı Gökyokuş'tan Muhteşem Geri Dönüş

18 dakika önce

Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokalleri arasında yer alan Aslı Gökyokuş'un Arpej Yapım etiketiyle yayınlanan yepyeni albümü "Dünya"nın lansmanı dün akşam gerçekleşti.

Rock Müziğin Divası Aslı Gökyokuş'tan Muhteşem Geri Dönüş, System.String[]

Türk rock müziğinin divası muhteşem performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Hayranlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşen konserde sanatçı; güçlü ve modern bir sound ile müzikseverlerin beğenisine sunduğu yepyeni şarkılarının yanı sıra her biri hit olmuş eski şarkılarını da seslendirdi.

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Aralarında Şebnem Ferah, Harun Tekin, Gonca Vuslateri, Birol Namlıoğlu, Özge Borak, Tuna Kiremitçi gibi isimlerinde bulunduğu dostları da müzisyeni yalnız bırakmadı.

ASLI GÖKYOKUŞ, FERMAN AKGÜL VE NEV'DEN SAHNEDE MUHTEŞEM DÜET

Sanatçıyı albümde"Mış Gibi" şarkısını birlikte seslendirdikleri Ferman Akgül ve Nev de sahnede unutulmaz bir düete imza attı. Yaklaşık 2 saate yakın bir süre sahnede kalan sanatçı konserini alkışlar eşliğinde noktaladı. Sanatçının yepyeni albümü Dünya'nın konser programı çok yakında duyurulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:29 Kaynak: Bültenler

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