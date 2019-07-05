Son Dakika Haberleri: Rock piyasasına yeni bir soluk
Son Dakika Güncel Haber

Rock piyasasına yeni bir soluk

2 saat önce

O Ses Türkiye 2019'un finalistlerinden Bartu Gülhan bir Steelheart eseri olan ilk single'ı "She Is Gone"ı Universal Music Türkiye etiketiyle piyasaya sürdü.

Rock piyasasına yeni bir soluk, System.String[]

O Ses Türkiye 2019'da çarpıcı sesiyle ilk performansından itibaren dikkatleri üzerine çeken ve yarışmada finale kadar yükselen Bartu Gülhan, yarışmayla birlikte yakaladığı ivmeyi yeni şarkısıyla da sürdürerek sesi ve yorumuyla rock müzik sahnesine yeni bir soluk getirmek istiyor.

Söz ve müziği Steelheart grubuna ait olan "She Is Gone"ın Bartu Gülhan yorumunda prodüksiyon ve aranjör koltuğunda Selim Öztürk oturuyor.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:57 Kaynak: Bültenler
O Ses Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayrampaşa'daki bankada dehşet anları! Bir gün sonra yakalandı CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 13:04:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rock piyasasına yeni bir soluk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]