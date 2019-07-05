Rock piyasasına yeni bir soluk
2 saat önce
O Ses Türkiye 2019'un finalistlerinden Bartu Gülhan bir Steelheart eseri olan ilk single'ı "She Is Gone"ı Universal Music Türkiye etiketiyle piyasaya sürdü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:57 Kaynak: Bültenler
O Ses Türkiye 2019'da çarpıcı sesiyle ilk performansından itibaren dikkatleri üzerine çeken ve yarışmada finale kadar yükselen Bartu Gülhan, yarışmayla birlikte yakaladığı ivmeyi yeni şarkısıyla da sürdürerek sesi ve yorumuyla rock müzik sahnesine yeni bir soluk getirmek istiyor.
Söz ve müziği Steelheart grubuna ait olan "She Is Gone"ın Bartu Gülhan yorumunda prodüksiyon ve aranjör koltuğunda Selim Öztürk oturuyor.
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