Rock piyasasına yeni bir soluk

O Ses Türkiye 2019'da çarpıcı sesiyle ilk performansından itibaren dikkatleri üzerine çeken ve yarışmada finale kadar yükselen Bartu Gülhan, yarışmayla birlikte yakaladığı ivmeyi yeni şarkısıyla da sürdürerek sesi ve yorumuyla rock müzik sahnesine yeni bir soluk getirmek istiyor.

Söz ve müziği Steelheart grubuna ait olan "She Is Gone"ın Bartu Gülhan yorumunda prodüksiyon ve aranjör koltuğunda Selim Öztürk oturuyor.