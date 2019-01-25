Son Dakika Haberleri: Rockçı Rahipler Sahnede

Rockçı Rahipler Sahnede

1 saat önce

6 albüm çıkardılar, Universal Music ile bir anlaşma imzaladılar.

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6 albüm çıkardılar, Universal Music ile bir anlaşma imzaladılar. İspanyol "La voz del Desierto/Çölün Sesi" adlı Rock-Pop grubunda üç tane de rahip yer alıyor. Grup Panama'da 22-27 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençlik Günü'nde de sahne aldı.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:00 

Universal, Güncel
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