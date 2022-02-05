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Rockefeller ailesi, Picasso'nun savaş karşıtı tablosunun işlendiği halıyı BM'ye geri gönderdi - Son Dakika

Rockefeller ailesi, Picasso'nun savaş karşıtı tablosunun işlendiği halıyı BM'ye geri gönderdi

05.02.2022 19:43
Rockefeller ailesi, Picasso'nun savaş karşıtı tablosunun işlendiği halıyı BM'ye geri gönderdi

BİRLEŞMİŞ Pablo Picasso'nun dünyaca ünlü savaş karşıtı tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonu, Rockefeller ailesinin eseri geri göndermesinin ardından daha önce 36 yıldır asılı kaldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) girişindeki duvarda yeniden yerini aldı.

BİRLEŞMİŞ Pablo Picasso'nun dünyaca ünlü savaş karşıtı tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonu, Rockefeller ailesinin eseri geri göndermesinin ardından daha önce 36 yıldır asılı kaldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) girişindeki duvarda yeniden yerini aldı.

Duvar halısının sahibi Nelson Rockefeller Jr, yıllar önce Rockefeller ailesi tarafından BM'ye ödünç verilen ve Şubat 2021'de geri alınan eseri, yeniden BM'ye gönderdiklerini açıkladı.

Picasso'nun savaşın vahşetini gözler önüne seren dünyaca ünlü eseri Guernica'nın duvar halısı versiyonu, BM Güvenlik Konseyinin girişindeki duvara yeniden asıldı.

Fransız Jacqueline de La Baume-Dürrbach tarafından dokunan duvar halısı, sahibi Amerikalı iş insanı Nelson Rockefeller tarafından 1984'te BM'ye ödünç verilmişti.

"Guernica"nın duvar halısı versiyonu, 1985 yılından beri BM'de sergileniyordu.

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Birleşmiş Milletler, Guernica, Nelson, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rockefeller ailesi, Picasso'nun savaş karşıtı tablosunun işlendiği halıyı BM'ye geri gönderdi - Son Dakika


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