Rocket Lab'ın uydu fırlatışı başarısız oldu - Son Dakika

Rocket Lab'ın uydu fırlatışı başarısız oldu

Faaliyetlerini Yeni Zelanda'da yürüten ABD'li roket üreticisi ve fırlatma hizmetleri sağlayıcısı Rocket Lab'in Elektron roketiyle yaptığı uydu fırlatışının başarısız olduğu bildirildi.

Faaliyetlerini Yeni Zelanda'da yürüten ABD'li roket üreticisi ve fırlatma hizmetleri sağlayıcısı Rocket Lab'in Elektron roketiyle yaptığı uydu fırlatışının başarısız olduğu bildirildi.

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"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, 7 küçük uydu taşıyan Elektron roketi, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Mahia Yarımadası'ndan fırlatılmasından 6 dakika sonra ikinci aşama itici roketin alev alması nedeniyle yörüngeye ulaşamadı.

Şirketten yapılan açıklamada, roketin taşıdığı, Planet, Cannon ve In-Space Missions şirketlerine ait gözlem uydularının kaybedildiği bildirildi.

Şirket CEO'su Peter Beck, kayıp için müşterilerden özür dilerken, kazaya yol açan sorunu çözüp yeniden güvenli fırlatışlara devam etmek üzere çalıştıklarını belirtti.

Şirket, hafif uyduları düşük maliyetle uzaya fırlatıyor

Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron mekiği, ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX gibi özel mekik ve uzay aracı üreticilerinin yaptığı mekiklerin aksine ağırlığı birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kiloya kadarki daha hafif yükleri taşıyabiliyor.

Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip olan mekik, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde daha düşük maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.

Fırlatışları Yeni Zelanda'da kendi kurduğu platformdan yapan şirket, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ile 2021'de Ay'a bir küp uydu yollamak üzere sözleşme imzalamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Rocket Lab, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rocket Lab'ın uydu fırlatışı başarısız oldu - Son Dakika
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