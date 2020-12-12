Rocket Lab'ın uydu fırlatışı Güneş tutulması nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Faaliyetlerini Yeni Zelanda'da yürüten ABD'li roket üreticisi ve fırlatma hizmetleri sağlayıcısı Rocket Lab'ın Elektron roketiyle yapacağı uydu fırlatışı, 14 Aralık'ta gerçekleşecek Güneş tutulması nedeniyle bir gün ertelendi.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Japon uydu görüntüleme şirketi Synspective şirketine ait sentetik açıklıklı radar uydusu Strix'in fırlatışının, Güneş tutulmasının Güney Yarım Küre'nin bir bölümünü karanlıkta bırakacak olması nedeniyle ertelenmesine karar verildi.

Japon şirketin talebiyle alınan kararın, karanlığın Güneş enerjisiyle çalışan uydunun güç sistemini etkilemesi ve sıcaklık değerlerini düşürerek yörüngeye ilerleyişini engellemesi olasılığına karşı tedbir olarak alındığı tahmin ediliyor.

Rocket Lab'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, fırlatma için 15 Aralık tarihinin hedeflendiği belirtildi. Bu, Rocket Lab'ın Electron roketiyle yaptığı 17'nci fırlatış olacak.

Şirket, hafif uyduları düşük maliyetle uzaya fırlatıyor

Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron roketi, ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve Amerikan Boeing ve Lockheed Martin firmalarının ortağı olduğu United Launch Allience (ULA) gibi özel şirketlerin roketleri gibi birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kiloya kadarki daha hafif yükleri taşıyabiliyor.

Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip olan mekik, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde uyduları daha düşük maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.

Şirket, fırlatışlarını Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Mahia Yarımadası'ndan kurduğu özel platformdan yapıyor.