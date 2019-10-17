Son Dakika Haberleri: Rocket Lab, Orta Alçak Yörünge'ye uydu fırlattı
Son Dakika Güncel Rocket Lab, Orta Alçak Yörünge'ye uydu fırlattı

Rocket Lab, Orta Alçak Yörünge'ye uydu fırlattı

55 dakika önce

Amerikan havacılık ve uzay şirketi Rocket Lab, en yüksek irtifalı uydu fırlatışını yaptı.

Rocket Lab, Orta Alçak Yörünge'ye uydu fırlattı, System.String[]

Amerikan havacılık ve uzay şirketi Rocket Lab, en yüksek irtifalı uydu fırlatışını yaptı.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, Amerikan uydu ve uzay aracı operatörü Astro Digital şirketinin Palisade uydusu, Rocket Lab'ın ürettiği Electron mekiği ile Dünya yüzeyinden bin kilometre fazla yükseklikteki Orta Alçak Yörünge'ye gönderildi.

Yeni Zelanda'nın kuzeydoğu sahilindeki Mahia Yarımadası'nda bulanan şirkete ait platformdan yapılan fırlatış, şirketin bugüne dek yaptığı en yüksek irtifalı uydu fırlatışı oldu.

Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron roketi, Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX gibi özel mekik ve uzay aracı üreticilerinin yaptığı roketlerin gibi ağırlığı birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kilograma kadar daha hafif yükleri taşıyabiliyor.

Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip olan roket, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde daha düşük maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.

Şirketin kendi işlettiği platformdan yapılan bir fırlatışın maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar. Kıyaslama yapmak gerekirse NASA'nın Mars'a insanlı uzay araçları yollamak üzere inşa ettiği SLS mekiğinin uçuş başına maliyetinin 500 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Şirketin Yeni Zelanda'da fırlatma üssü, özel bir şirkete ait ilk platform olmuştu.

Yeni Zelanda, Rocket Lab, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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