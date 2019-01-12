Son Dakika Haberleri: Rockets, Harden ile Farklı Kazandı

Rockets, Harden ile Farklı Kazandı

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 141-113 yendi.

Rockets, Harden ile Farklı Kazandı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Cleveland Cavaliers'ı 141-113 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. James Harden'ın "triple double" yaptığı mücadelede Houston Rockets, Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Cleveland Cavaliers'ı 141-113 mağlup ederek bu sezon 24. galibiyetine uzandı.

Ev sahibi ekipte James Harden 43 sayı, 10 ribaunt ve 12 asistle galibiyete önemli katkı sağlarken, Clint Capela 19, Danuel House 14 sayı üretti.

Cavaliers'ta 27 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 15 sayı, 3 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi. Ante Zizic 18, Colin Sexton 14 sayıyla maçı tamamladı.

Ersan ve Furkan üzüldü

Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Washington Wizards'a 113-106 mağlup oldu.

Karşılaşmada 26 dakika süre alan milli basketbolcu, 12 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle oynadı. Khris Middleton ise skora 25 sayılık katkı sağladı.

Tomas Satoransky'nin 18 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı Wizards'ta, Bradley Beal rakip potaya 32 sayı gönderdi.

Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers ise sahasında Atlanta Hawks'a 123-121 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu 4 dakika süre aldı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-123

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 113-106

New York Knicks- Indiana Pacers: 106-121

Toronto Raptors- Brooklyn Nets: 122-105

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 141-113

Minnesota Timberwolves- Dallas Mavericks: 115-119

Portland Trail Blazers- Charlotte Hornets: 127-96

Utah Jazz- Los Angeles Lakers: 113-95

Golden State Warriors- Chicago Bulls: 146-109

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Houston Rockets, Cleveland Cavaliers, Spor
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