Rockets, Harden'ın 54 sayı attığı maçta Magic'i yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Rockets, Harden'ın 54 sayı attığı maçta Magic'i yendi - Son Dakika Spor

Rockets, Harden'ın 54 sayı attığı maçta Magic'i yendi

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Orlando Magic'i 130-107 yendi.

Rockets, Harden'ın 54 sayı attığı maçta Magic'i yendi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Orlando Magic'i 130-107 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Rockets, yıldızı James Harden'ın 54 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 3 blokluk performans sergilediği maçta Magic'i 130-107'lik skorla geçerek 17. galibiyetini aldı. Harden, NBA tarihinde üst üste iki maçta en az 10 üç sayı isabeti bulup 50 üzeri sayı atan ilk oyuncu oldu.

Rockets'ta Russell Westbrook 23, Ben McLemore 18 sayı kaydetti.

Üst üste 3. olmak üzere 14. yenilgisini yaşayan Magic'te Evan Fournier 27, Aaron Gordon 21 sayı attı.

Bucks'tan üst üste 17. galibiyet

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 127-114 yenerek art arda 17, sezonun 23. galibiyetini elde etti.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giymediği maçta Bucks adına Giannis Antetokounmpo 37, Khris Middleton 26 sayı buldu.

Bu sezon 17. kez sahadan mağlup ayrılan Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr 43, Dillon Brooks 19 sayıyla oynadı.

Öte yandan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında New Orleans Pelicans'ı 116-109 mağlup ettiği mücadelede 16 dakika 16 saniye süre aldı ve 2 sayı, 1 ribaunt üretti.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 116-109

Orlando Magic-Houston Rockets: 107-130

Miami Heat- Los Angeles Lakers: 110-113

Atlanta Hawks- Indiana Pacers: 100-110

Minnesota Timberwolves- Los Angeles Clippers: 117-124

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 114-127

Chicago Bulls- Charlotte Hornets: 73-83

Sacramento Kings- New York Knicks: 101-103

Utah Jazz-Golden State Warriors: 114-106

Houston Rockets, Orlando Magic, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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