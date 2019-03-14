Son Dakika Haberleri: Rockets'ı Warriors Durdurdu

Rockets'ı Warriors Durdurdu

19 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 106-104 yendi.

Rockets'ı Warriors Durdurdu, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 106-104 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, zirve mücadelesi veren Houston Rockets'ı deplasmanda iki sayı farklı geçerken, rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

Konuk takımda Klay Thompson 30 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadı. DeMarcus Cousins 27 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu.

James Harden'ın 29 sayı, 10 asistle "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Chris Paul ise 24 sayı üretti.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder- Brooklyn Nets: 108-96

Washington Wizards- Orlando Magic: 100-90

Atlanta Hawks- Memphis Grizzlies: 132-111

Miami Heat- Detroit Pistons: 108-74

Houston Rockets-Golden State Warriors: 104-106

Phoenix Suns- Utah Jazz: 97-114

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Houston Rockets, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Liverpool'dan Karius Açıklaması: Sözleşmeye Sadık Kalacağız Yeni Yabancı Formülü İçin Düşünülen Sistem! 6+2+2

Ronaldo Tur İçin Verdiği Sözü Tuttu Fikret Orman'dan Süper Lig Maçları İçin 10 Milyon Dolarlık Anlaşma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:29:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rockets'ı Warriors Durdurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]