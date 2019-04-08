Rockets'tan 3 Sayı Rekoru

Phoenix Suns
'ı 149-113 yenen Houston Rockets
, 27 üç sayılık basketle Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu kırdı.
NBA'e 14 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 3. sırasındaki Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Phoenix Suns mücadelesini 149-113 kazandı. Rockets, 27 üç sayı isabeti bularak 2018'in aralık ayında ele geçirdiği NBA rekorunu geliştirdi.
Rockets'ta James Harden
30 sayı, 13 ribaunt, 9 asist, Clint Capela 22 sayı, 13 ribaunt ve Eric Gordon
26 sayıyla oynadı. Bu sezon 56. kez 30 sayı barajını geçen Harden, Kobe Bryant
'tan (2005-06) sonra 30 yıldır bunu başaran ikinci oyuncu oldu.
Suns'ta Jamal Crawford
27 sayı, 6 asist, Mikal Bridges ve Dragan Bender 19'şar sayı üretti.
Magic ve Nets play-off bileti aldı
Doğu Konferansı takımlarından Orlando Magic
ve Brooklyn Nets
, normal sezonun bitimine bir maç kala play-off'lara kalmayı garantiledi. Boston Celtics
deplasmanından 116-108 galip ayrılan Orlando Magic, 2012, konuk olduğu Indiana
Pacers'ı 108-96 yenen Brooklyn Nets ise 2015'ten beri ilk kez play-off'lara yükseldi.
Cedi'den 12 sayı Cleveland Cavaliers
forması giyen Cedi Osman
, takımının San Antonio Spurs
'e 112-90 yenildiği karşılaşmayı, 12 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.
Konuk ekip Spurs'ü galibiyete, 18 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan LaMarcus Aldridge ve 14 sayı, 9 asistle oynayan DeMar DeRozan taşıdı.
Sonuçlar Toronto
Raptors- Miami Heat
: 117-109 (uzatmada)
Cleveland Cavaliers- San Antonio
Spurs: 90-112
Minnesota Timberwolves- Oklahoma City Thunder
: 126-132 Detroit
Pistons- Charlotte Hornets
: 91-104
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 96-108 Memphis
Grizzlies- Dallas Mavericks
: 127-129 (uzatmada)
Houston Rockets-Phoenix Suns: 149-113
Milwaukee Bucks- Atlanta Hawks
: 115-107
Boston Celtics-Orlando Magic: 108-116 New York
Knicks- Washington Wizards
: 113-110
Golden State Warriors- Los Angeles Clippers
: 131-104 Portland
Trail Blazers- Denver Nuggets
: 115-108
Sacramento Kings- New Orleans
Pelicans: 129-133 Los Angeles
Lakers- Utah Jazz
: 113-109