Rockstar, GTA 6'yı resmen duyurdu! - Son Dakika
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Rockstar, GTA 6'yı resmen duyurdu!

19.09.2022 17:32
Rockstar, GTA 6'yı resmen duyurdu!

Rockstar, dün ortaya çıkan test videoları ve görsellerin bulunduğu sızıntının uzun zamandır beklenen GTA 6 oyunundan olduğunu doğruladı.

Geçtiğimiz aylarda GTA 6 çıkış tarihi, konusu, oyun içi karakterler, harita boyutu, görev süresi ve grafikleri konusunda birçok sızıntı ile karşılaştık. Fakat dün ortaya çıkan bazı test videoları ve görseller gündeme bomba gibi düştü. Bugün ise Rockstar sızıntıların geliştirme süreci devam eden GTA 6 oyununa ait olduğunu resmen duyurdu.

Rockstar, GTA 6 için planlanan tanıtımın yapılacağını söyledi!

Dün ortaya çıkan sızıntı paylaşımları uzun zamandır duyduklarımızı doğrular nitelikteydi. Buna tekrar Vice City'ye dönüş ve ana karakterlerden birinin kadın olacağı da dahil. Fakat bu paylaşımların GTA 5'e ait bir mod olabileceği öne sürülüyordu.

Rockstar, GTA 6'yı resmen duyurdu!

Ancak Rockstar, bugün yaptığı açıklama ile GTA 6 olduğunu resmen doğruladı. Oyunu bu şekilde duyurmak zorunda kaldıkları için üzüldüklerini dile getirdi. Fakat planlanan takvimden şaşmadan hareket edeceklerini ve oyun tamamlandığı zaman düzgün bir tanıtımın gerçekleşeceğini söyledi.

GTA 6 oynayış videoları ve görselleri sızdı! Vice City'ye dönüyoruz

Yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

Yakın zamanda, yetkisiz bir üçüncü tarafın bir sonraki Grand Theft Auto için erken geliştirme görüntüleri dahil olmak üzere gizli bilgilere yasa dışı bir şekilde eriştiği ve sistemlerimizden indirdiği bir ağ saldırısına maruz kaldık. Şu anda canlı oyun hizmetlerimizde herhangi bir kesinti veya devam eden projelerimizin gelişimi üzerinde uzun vadeli bir etki beklemiyoruz.

Bir sonraki oyunumuzun herhangi bir detayını sizinle bu şekilde paylaştığımız için son derece hayal kırıklığına uğradık. Bir sonraki Grand Theft Auto oyunu üzerindeki çalışmalarımız planlandığı gibi devam edecek ve siz oyuncularımıza beklentilerinizi gerçekten aşan bir deneyim sunmaya her zamanki gibi bağlıyız. Yakında herkesi tekrar güncelleyeceğiz ve elbette hazır olduğunda sizi bu sonraki oyunla doğrudan tanıştıracağız. Bu durumda devam eden destekleri için herkese teşekkür etmek istiyoruz.

Rockstar

Yeni oyuna ait tüm sızıntılar

Son sızıntılara baktığımızda, Rockstar ekibinin yaklaşık 8 yıldır (2014'ten beri) bu proje üzerinde çalıştığı ve şimdiye kadar ki en büyük kaynak aktarımını buraya yaptığı söyleniyor. Üstelik burada bahsedilen miktar tam 600 milyon dolar.

GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen test görselleri pic.twitter.com/EWuuzgjS5K

— M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

İlk olarak beklenen haberi bekletmeden paylaşalım. Oyunun bu yılın sonuna kadar tanıtılacağı belirtiliyor. GTA 6 çıkış tarihi ise 2024'ün son çeyreği olacak. Tabii işler hızlanırsa daha erken de görebiliriz. Fakat geliştirici firma bunun olası olmadığını söylüyor.

Oyun hakkında paylaşılan detaylara gelecek olursak, GTA 6'da selefi GTA 5'in tam 5 katı büyüklüğünde bir harita bizleri bekliyor olacak. Hatta bugüne kadar çıkan tüm GTA oyunlarının haritasının toplamını bile geçebileceği söyleniyor.

Oyuncuların merak ettiği bir diğer şey ise GTA 6 hikaye süresinin ne kadar olacağı. GTA 5'i 30 saat gibi bir sürede bitirebiliyorduk. Yeni oyunun hikayesi ise en az 75 saat sürecek. Tabii geçtiğimiz dönemde 500-600 saat olacağına yönelik bazı iddialar vardı. O kadar olmasa da hikayeden ayrı olarak yapabileceğimiz yan görevlerle birlikte oyun süresini en az 4-5 katına çıkartabileceğiz.

Buna ek olarak, GTA 6 içerisinde tıpkı GTA 5'de olduğu gibi 3 ana karakteri yönetebileceğiz. Fakat bu sefer karakterlerden birinin kadın olacağı belirtiliyor. Nitekim bugün ortaya çıkan sızıntılar da bu verilerin bir kısmını doğrulamış oldu.

Not: Aşağıdaki videolar @TheAgentJones ve @GTA6KLDY isimli Twitter hesaplarından alınmıştır.

GTA 6 – oynayış 2 pic.twitter.com/RD9esLgnF3

— M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

GTA 6 – oynayış 4 pic.twitter.com/RNVn00FpUF

— M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

GTA 6 – oynayış 6 pic.twitter.com/b2dPajH1oB

— M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

GTA 6 – oynayış 8 pic.twitter.com/X8xtbBNYGr

— M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

GTA 6 – oynayış 10 pic.twitter.com/pHPTfxxsV9

— M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

GTA 6 – oynayış 12 pic.twitter.com/E06LJc5uox

— M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

GTA 6 – oynayış 14 pic.twitter.com/zRYYDKLnt6

— M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

GTA 6 – oynayış 16 pic.twitter.com/xA4x5HFzRY

— M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

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YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rockstar, GTA 6'yı resmen duyurdu! - Son Dakika

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