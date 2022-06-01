Rockstar Games duyurdu: GTA Online'ı ücretsiz almak için son şans!

Oyun dünyasının efsanelerinden birisi olmayı başaran GTA V, elde ettiği başarılarla Rockstar Games'in yüzünü güldürüyor. Yapım, sürükleyici hikayesinin yanı sıra Online tarafında da büyük ilgi görüyor. Son olarak Rockstar, GTA Online'ı ücretsiz almak isteyenler için yeni bir hatırlatma paylaşımı yaptı.

GTA Online yeniden ücretli oluyor

GTA V'nin çıkışının üzerinden neredeyse 10 sene geçti. Micheal, Trevor ve Franklin'li sürükleyici hikayesinin aksine asıl başarıyı Online tarafında elde etti diyebiliriz. Hatta şubat ayında paylaşılan son verilerle 9 yılda 160 milyondan fazla kopya sattığı duyuruldu.