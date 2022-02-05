Rockstar Games, GTA 5'in yeni nesil konsollarda çıkış tarihini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Rockstar Games, GTA 5'in yeni nesil konsollarda çıkış tarihini açıkladı

05.02.2022 08:38
Rockstar Games, GTA 5'in yeni nesil konsollarda çıkış tarihini açıkladı

Rockstar Games'in internet sitesinden yaptığı paylaşımda GTA V ve GTA Online'nın yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış tarihini açıkladı.

Rockstar Games'in yaptığı paylaşımda GTA 5 ve GTA Online'ın neredeyse 9 yıllık bir serüven sonrası üçüncü nesil konsollara da çıkış yapacağını duyurdu.

GTA 5, YENİ NESİL KOLLARA 15 MART'TA ÇIKIŞ YAPACAK

GTA 5 topluluğunun her zamankinden daha güçlü olmasıyla, Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto Online, önümüzdeki 15 Mart'ta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına gelecek ve gişe rekorları kıran açık dünya deneyimini en son donanımda oyuncularla buluşturacak.

ÖNCEKİ NESİLDE OLAN KAYITLAR TRANSFER EDİLEBİLECEK

En yeni nesil donanımlar üzerinde yolculuklarına devam etmek isteyen PS4 ve Xbox One oyuncuları, lansmanda tek seferlik geçişle hem GTAV hikaye modu ilerlemelerini hem de mevcut GTA Online karakterlerini ve ilerlemelerini PS5 ve Xbox Series X/S'e aktarabilecekler.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

İYİLEŞTİRMELER YAPILACAK

Ayrıca GTA Online'da bazı iyileştirmeler yer alacak. PS5 ve Xbox Series için GTA Online ayrıca Online'a girmeden önce hikaye modu önsözlerini atlama yeteneği ve yepyeni bir GTA Online öğreticisi de dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme içeriyor.

YORUMLAR
500

GTA Online, GTA 6, GTA 5, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Rockstar Games, GTA 5'in yeni nesil konsollarda çıkış tarihini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
09:26 İran'ı karıştıran iddia: 650 kız öğrenci okula gitmemeleri için kasıtlı olarak zehirlendi
09:14 Premier Lig'e gitmezse, Türkiye'ye geliyor! Hakan Çalhanoğlu tuttuğu takımın formasını giyecek
08:57 Naci Görür'den Malatya'daki 5.6'lık depremin ardından dikkat çeken "yeni fay" uyarısı
08:49 Sevgilisi Atakan Işıktutan ile Amsterdam'a giden İrem Derici, sarmaş dolaş pozlarını paylaştı
08:45 Fındık tüccarlarının kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlunu vurup teslim oldu
08:33 İlk temas kuruldu! Konyaspor'da Sergen Yalçın sesleri
08:29 Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'nın "Hükümet istifa" sloganı atan taraftarlara yönelik sözlerine tepki
08:28 Kulağının üst kısmında kanserli doku bulunan Filiz Akın, yeniden ameliyat oldu
07:56 Meksika'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 60 kişi yaralandı
08:15 EYT'de büyük gün! Tüm gözler TBMM'ye çevrildi, işte tüm detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2023 09:43:16. #1.13#
SON DAKİKA: Rockstar Games, GTA 5'in yeni nesil konsollarda çıkış tarihini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement