Rockstar Games RDR ve GTA IV'ün Remastered Sürecinden Vazgeçti - Son Dakika
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Rockstar Games RDR ve GTA IV'ün Remastered Sürecinden Vazgeçti

06.07.2022 11:44

Rockstar Games, Remastered sürecine sokmayı planladıkları Red Dead Redemption ve GTA 4'ün projelerinden vazgeçmiş olabilir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de GTA Trilogy olarak tahmin ediliyor.

Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption gibi ünlü video oyun serileri ile tanınan popüler geliştirici Rockstar Games, Remastered sürecine sokmayı planladıkları Red Dead Redemption ve GTA 4'ün projelerinden vazgeçmiş olabilir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de GTA Trilogy olarak tahmin ediliyor.

Ünlü video oyun geliştirici Rockstar Games'in önemli oyunlarından Red Dead Redemption ve GTA IV için Remastered planları şu ana kadar sürekli konuşuluyordu. Uzun zamandan beri Rockstar'ın bu oyunlar için bir Remastered sürecine gireceği düşünülüyordu. Red Dead Redemption serisi özellikle ikinci oyun ile çok büyük bir başarı yakalamış ve oyuncular tarafından video oyun tarihinin en iyi oyunları arasında kendine yer bulmuştu. Serinin ilk oyunu ise 2010 yılında piyasaya sunulmuştu. Çıkışından bu yana 12 sene geçen yapımın günümüz oyuncularına ve yeni nesle hitap etmesi için Remastered halinin geliştirilmesi merakla bekleniyordu. Aynı zamanda Grand Theft Auto serisinin önemli oyunlarından 2008 çıkışlı GTA IV için de aynı durum geçerliydi.

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Rockstar'ın GTA 3, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının remastered versiyonlarını içeren GTA Trilogy'yi çıkarması ile birlikte artık sıranın diğer Remastered projelerinde olduğu bekleniyor olsa da son gelen haberler hayranları üzecek cinsten. Red Dead ve GTA topluluğunda önemli sızıntıları ile tanınan ünlü kullanıcı Tez2, güvenli bir kaynaktan aldığı duyumu Twitter'da paylaştı. Paylaşımında Rockstar'ın GTA 4 ve RDR 1 oyunları için planladığı Remastered sürecinin ilerlemeyeceğini belirtti. Bunun olası sebebinin ise GTA Trilogy'nin oldukça kötü olan çıkışı olabileceğini söyledi.

Aslında belirtilene göre Rockstar, bu projelere GTA Trilogy'nin çıkış performansına bakarak yeşil ışık verecekti. Kotaku'nun yaptığı bir haberde de Rockstar'ın GTA Trilogy'nin satış performansını göze alarak diğer Remastered projelerine geçiş yapacağını belirtmişti. Görünen o ki başarısız bir şekilde çıkış yapan GTA Trilogy, bu oyunların geliştirilme sürecini baltaladı.

İlerleyen dönemlerde şirketin planlarının ne olduğu henüz bilinmiyor. Rockstar Games yeni Remastered projelerinden önce Trilogy için yeni güncellemeler getirmeyi planlıyor olabilir.

Rockstar Games RDR ve GTA IV'ün Remastered Sürecinden Vazgeçti
Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Rockstar Games RDR ve GTA IV'ün Remastered Sürecinden Vazgeçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rockstar Games RDR ve GTA IV'ün Remastered Sürecinden Vazgeçti - Son Dakika
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