Zİ ile ortak çalışması 'Dua' ile dikkatleri çeken R&B-pop sanatçısı Güneş bu kez solo çalışmasıyla karşımızda. Kısa bir süre önce yayımladığı 'Dikenlerinle' teklisi, genç müzisyenin ekimde çıkacak ilk albümünün de habercisi. Erkek egemen hiphop dünyasında bir kadın olarak tek başına ayakta durmakta kararlı olan Güneş'le bir araya geldik.

9 yaşında şarkı sözü yazmaya başlamışsınız. Merak ettim, sözlerde nelerden bahsediyordunuz?

Yine duygulardan besleniyordum. Ama şimdi, bu yaşta bir sevgiliye karşı hissettiğimi o zaman anneme karşı hissediyordum. ya da köpeğime... Yabancı şarkıları dinlerken aklıma Türkçe sözler geliyordu. Onları yazıyordum.

O zamanlar neler dinliyordunuz?

Pop rock, rock... Babam ve annemden öğrendiğim eski rock parçaları dinlerdim. İlhan İrem'i çok severdim. Aynı zamanda Yıldız Tilbe'yi de... Her şeyden biraz biraz beslendim.

Müzik yapmaya hangi türle başladınız?

Lise yıllarında rock müzisyenleriyle çalıştım. Birçok grupta solistlik yaptım. Sonra elektronik müziğe geçtim. O dönem çok fazla hiphop dinlemiyordum ama yaşantım hiphop'tu.

"Yaşantım hiphop'tu" derken nasıl bir hayattan bahsediyorsunuz?

Direkt sokak aslında. Her şeyin 'freestyle' (serbest stil), plansız, karışık olması. Yani rockstar gibi hissedip serseri gibi yaşamak (gülüyor)!

O dönem hiphop çevresine girmek kolay oldu mu?

Liseyi Bakırköy'de okudum. Oradaki müzik stüdyolarına girip çıkıyordum. Bir rap oluşumu olan Bakırköy İstasyon sayesinde hiphop çevresine girdim.

Hiphop oluşumları aile gibi, değil mi? Üretim kolektif gerçekleşiyor...

Kesinlikle... Akşam evlerine gidiyor bile olsalar sabah uyanır uyanmaz bir araya geliyorlar. Sokakta yürürken, bir apartmanın merdivenlerinde otururken bile bir anda bir parça ortaya çıkabiliyor. Benim de sevdiğim tam bu. Sokaktan beslenmek...

Siz de şarkı yazarken sokaktan besleniyor musunuz?

Ben hiçbir zaman sokaktan bahsetmedim. Orada takıldım, orada eğlendim ama şarkılarımda genelde iç dünyamdan bahsediyorum. Sorunları ele alan bir dilim yok. O sorunlardan kaçmak için insanların dinleyeceği müzikler yapıyorum. Dinleyicilerim "Nerede olursam olayım şarkılarını duyduğumda dans etmeye başlıyorum" dediklerinde mutlu oluyorum.

Müzik eğitiminiz var mı?

İTÜ'de yarı zamanlı solfej dersi aldım. Eğitimin birçok açıdan faydalı olduğunu düşünüyorum ama orijinalliğimi bozmasından endişe ettiğim için devam etmedim.

Başarıya hazırlıksız yakalandım

'Dua' ile başarılı bir çıkış yaptınız. UZİ ile nasıl bir araya geldiniz?

Stüdyoda tanıştık. Başta ondan çekiniyordum. Tanıdıkça çok iyi bir insan olduğunu gördüm. Bir gün 'Dua'yı çok beğendiğini söyledi. 'Dua' işbirliği biraz tesadüfi oldu ama eninde sonunda birlikte bir parça yapacaktık. Çünkü birbirimizin müziğini çok beğeniyorduk.

Son şarkınızın basın bülteninde 'müzikle daha fazla değişime sebep olmak' istediğiniz yazıyor. Neleri değiştirmek istiyorsunuz?

İnsancıl davranışlara hasret kaldım. İnsanlara, hayvanlara ve çocuklara yapılan zulüm beni çok etkiliyor. Herkese biraz vicdan, biraz kalp versek sorunlar ortadan kalkar.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Müzikle... Yeni bir sanatçı olarak bir yapı inşa ediyorum. Her gün o yapıya bir tuğla koyuyorum. Bu arada hiperaktifim. Sadece telefonumda oyun oynarken oturabildiğimi fark ettim. Film izlemeyi de çok seviyorum.

ERKEK GİBİ DAVRANMAN BEKLENİYOR

Rap parçalarda, rap müzisyenlerinde cinsiyetçi söylemlere rastlıyoruz. Sizi rahatsız ediyor mu?

Birçok rap'çinin şarkılarındaki söylemlerinden memnun muyum? Değilim. Diğer yandan yurtdışında kimi kadın rap'çilerin bedeniyle yaptığı pazarlama da aynı şeyi hissettiriyor bana.

Erkek egemen hiphop dünyasında kadınlar 'saygı'yı nasıl kazanıyorlar?

Çoğunlukla ya saygı duyulan birinin sevgilisi ya da kardeşi olmak gerekiyor. ya da erkek gibi davranman bekleniyor. Ben ikisinin de olmaması gerektiğini düşünüp bunun mücadelesini veriyorum. Tek başıma ayakta durmak istiyorum.

Hiphop müziğin doyum noktasına geldiğini düşünüyor musunuz?

Bence gelmedi. Form değiştirmeye başladı. Farklı türlerini görmeye başladık. Gün geçtikçe daha da popüler oluyor. Artık müzikler hiphop'a evrildi. Hiphop da tüm müziklerin formunda devam ediyor.