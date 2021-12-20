Rockstar, GTA TRILOGY alan herkese ücretsiz oyun veriyor - Son Dakika
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Rockstar, GTA TRILOGY alan herkese ücretsiz oyun veriyor

20.12.2021 21:59
Rockstar, GTA TRILOGY alan herkese ücretsiz oyun veriyor

Görünüşe göre Rockstar Games, yeniden düzenlenen GTA Trilogy hayal kırıklığını unutturmak için elinden geleni yapıyor. Öyle ki herkese ücretsiz PC oyunu dahi dağıtıyor.

Rockstar Games'in dünyanın en büyük oyun stüdyosu olmasının en büyük sebebi hiç şüphesiz ki GTA serisidir. Playstation 2 zamanlarında yayınlanan ilk Grand Theft Auto oyunundan bu yana çok şeyler değişti. Şirket tüm dünya genelinde milyara yaklaşan satış rakamlarıyla en büyükler liginde zirvede. Ancak bunlar son yaşanan hayal kırıklıklarını görmemize engel değil.

Rockstar Games'in son yayınladığı Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition tam bir felaketti. Oyundaki hatalar öyle fazlaydı ki hem eleştirmenler hem de oyunun fanları tam bir hayal kırıklığı yaşadılar. 2021 yılı bu nedenle Rockstar için şimdiye kadar büyük bir başarısızlıkla geçti. Görünen o ki firma bu algıları değiştirmek ve yeniden hayranlarının gözüne girmek istiyor. Bunu yapmak için ise bedava oyun dağıtacak kadar ileri gidiyor.

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Bedava oyunun yanı sıra kullanıcılar oyun içi para da alabilecekler. Peki bu nasıl olacak? Rockstar Games, kendi sitesinde bunun şartlarını açıklayan bir makale yayınladı. Buna göre bugünden itibaren 6 Ocak 2022 tarihinde kadar GTA Trilogy PC satın alan herkes bedava bir oyun alabilecekler. Bunu almak istemeyenler ise oyun içi para ödülünü tercih edebilirler.

HANGİ OYUNLARI TERCİH EDEBİLECEK?

Firma bunu da detaylı olarak belirtti. Buna göre Trilogy alan herkes şu oyunlardan istediğine bedava sahip olabilecek;

  • GTA 5: Premium Edition
  • GTA 4: Complete Edition
  • Max Payne 3 L.A. Noire
  • Bully: Scholarship Edition

Bunlara ben zaten sahibim bana başka bir şey verin diyenleri de unutmamışlar. Bu seçeneklerin yanı sıra GTA Online Shark Cash Card veya Red Dead Online için 55 Gold Bars alabilirsiniz. Tüm bu hediyelerin GTA Trilogy PC alanlar için geçerli olduğunu tekrar belirtelim.

Henüz GTA Trilogy almayanlardansanız bu kampanya ile siz de bu fırsattan faydalanmayı düşünüyor musunuz? Yorumda bulunmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Rockstar Games, GTA Trilogy, oyunlar, GTA, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Fanzade

Son Dakika Gamegar Rockstar, GTA TRILOGY alan herkese ücretsiz oyun veriyor - Son Dakika


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