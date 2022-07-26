Rockstar, GTA VI için vitesi artırdı! - Son Dakika
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Rockstar, GTA VI için vitesi artırdı!

26.07.2022 23:06
Rockstar, GTA VI için vitesi artırdı!

Rockstar Games, Grand Theft Auto (GTA) VI için çalışmaları hzılandırdı. Peki serinin sıradaki oyunu ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

Oyun dünyasının en başarılı yapımlarından Grand Theft Auto (GTA) V, aradan geçen dokuz yıla rağmen zirvedeki yerini koruyor. Bu durum serinin hayranlarını ve yapımcı firmayı mutlu etmeyi başarsa da merakla beklenen GTA VI'nın sürekli ertelenmesine neden oluyor. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre bekleyiş sona erdi. Geliştirici Rockstar, GTA VI için vitesi artırdı. İşte ayrıntılar…

GTA VI (6) ne zaman çıkacak?

Grand Theft Auto hayranları, senelerdir serinin devam etmesini bekledi. Ancak Rockstar, yeni bir oyun yerine GTA Trilogy Remaster gibi yapımlar üzerinde çalışmayı tercih etti. Ne yazık ki bu oyunlar da kötü grafikleri ve sahip olduğu hatalar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Olayın ardından pek çok kişi, şirket yönetimini kötü kararlar almakla suçladı.

Rockstar, GTA VI için vitesi artırdı!

Oyunculardan gelen olumsuz eleştirileri değerlendiren Rockstar, Red Dead Redemption ve GTA IV Remaster projelerini iptal ederek, GTA VI projesine odaklanma kararı aldı. Son olarak bununla da yetinmeyen geliştirici, ekibi büyütme kararı aldı.

Rockstar, GTA 6'nın faturasını Red Dead Redemption'a kesti!

Ortaya çıkan bilgilere göre Rockstar Games, dünya çapındaki stüdyoaları için çeşitli iş ilanları yayınlamaya başladı. Pozisyonlar arasında; animasyon uzmanı, tasarımcı, 3D tasarımcısı, fotogrametri uzmanı ve animasyon programcısı var. toplam alınacak personel sayısı ise 233. Bu sayıdan yola çıkarak şirketin projeyi hızlandırmak istediğini söylemek mümkün.

Planların değişmesine neden olay şey ne?

Aslında yukarıda da belirttiğimiz gibi Rockstar, GTA V'in performansından oldukça memnun. Yapım, şu anda bile çevrim içi modu sayesinde dünyanın en çok para kazandıran işlerinden biri. Ancak son projelerin başarısızlığı, şirketin elini zorladı. Yine de bu Grand Theft Auto VI beklenenden erken gelecek anlamına gelmiyor.

Rockstar, GTA VI için vitesi artırdı!

Kaliteyi daima birinci planda tutan şirket, özellikle de Trilogy'den ağzı yandıktan sonra işleri aceleye getirmeyecektir. Bu nedenle merakla beklenen GTA VI, daha uzun yıllar hayatımıza girmeyebilir. Bir diğer soru işareti ise oyunun çıkacağı platformlar.

Bildiğiniz üzere PlayStation 5 ve Xbox Series S/X bir süre önce piyasaya çıktı. Ne yazık ki yeni versiyonlarla beraber PS4 ile Xbox One serisi geri plana atıldı. Bu nedenle söz konusu konsola sahip oyuncular bu konuda tedirgin.

İşin ilginç yanı ise GTA V'in 2013 bir önceki nesil konsolların 2014 yılında çıkmış olması. Eğer Rockstar, GTA VI, PlayStation 4'e ve Xbox One'a çıkacak mı sorusuna olumsuz yanıt verirse Grand Theft Auto serisi koca bir konsol neslini pas geçmiş ve ona özel hiç oyun çıkarmamış olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce GTA VI (6) ne zaman çıkacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Münir Karaloğlu, Rockstar Games, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rockstar, GTA VI için vitesi artırdı! - Son Dakika

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