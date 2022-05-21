Rockstar kıskandı: GTA San Andreas'a Unreal Engine 5 makyajı - Son Dakika
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Rockstar kıskandı: GTA San Andreas'a Unreal Engine 5 makyajı

21.05.2022 16:36
Rockstar kıskandı: GTA San Andreas'a Unreal Engine 5 makyajı

GTA San Andreas Unreal Engine 5 ile yeniden yapıldı. Hayran yapım GTA San Andreas remake'i göz kamaştıran görsellerle geliyor.

Oyun dünyasını kasıp kavurmaya devam eden Unreal Engine 5, son olarak GTA San Andreas'ı yeniden işlemek için kullanıldı. Rockstar Games'in Grand Theft Auto: The Trilogy ile sunduğu remake'i yerden yere vuran Unreal Engine 5'li GTA San Andreas göz kamaştıran görsellere sahip.

GTA San Andreas Unreal Engine 5 ile nasıl görünüyor?

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition hayal kırıklığı yaratan bir remake olmasının ardından, GTA hayranları kendi konseptlerini oluşturmaya başladı. Grove Street'i Unreal Engine 5 ile yeniden inşa eden son konsept çalışması, oyunculardan tam not almayı başardı.

GTA 6 için çılgın iddia: Zamanının ötesinde grafiklerle gelecek

TeaserPlay isimli YouTube kanalı tarafından yüklenen yeni konsept, Grove Street'in Unreal Engine 5'te nasıl görünebileceğine dair kısa bir bakış açısı sunuyor. 2 dakikalık video; oldukça gerçekçi görseller, yüksek kaliteli dokular ve etkileyici aydınlatma ile Grove Street'in hem gündüz hem de gecesini ortaya koyuyor.

Unreal Engine 5'li demoda ayrıca Hossein Diba isimli tasarımcının oluşturduğu CJ de boy gösterdi. Diba'nın 3 boyutlu CJ modeli MetaHuman projesi değil, ancak oldukça gerçekçi görünüyor.

Yine de bu videonun sadece bir konsept olacağını unutmamak lazım. Mod yapımcısı, Take-Two'nun üçüncü taraf modlara karşı ne kadar sert olduğunu bildiğini ve sorunla karşılaşmamak için oyunculara sunmayacağını söyledi.

Rockstar kıskandı: GTA San Andreas'a Unreal Engine 5 makyajı

Unreal Engine 5 ve GTA arasındaki iş birliğinin neler ortaya koyabileceğini az çok biliyoruz. Ancak Rockstar'ın GTA 6'yı geliştirmek için kendi motorunu kullanacağının da farkındayız. Daha önceki sızıntılar, GTA 6 için kullanılacak Rockstar grafik motorunun (RAGE9) inanılmaz olacağını ortaya koymuştu.

Peki siz Unreal Engine 5'li GTA San Andreas hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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