Rockwell Automation 2018 Yılını Başarıyla Kapattı

Türkiye'nin global pazarda önemli bir rolü olduğunu söyleyen Rockwell Automation Ülke Direktörü Ediz Eren, Rockwell Automation tarafından geliştirilen teknolojik çözüm, ürün ve hizmetlere de dikkat çekti.

Rockwell Automation, otomasyon sektöründeki gelişmelerle şirketin 2018 yıl sonu satış ve 2019 yılı ilk çeyreğe ilişkin rakamlarını açıkladı. Endüstri 4.0 sektöründeki gelişmeler hakkında konuşan Rockwell Automation Ülke Direktörü Ediz Eren, Rockwell Automation'un Türkiye'deki faaliyetlerinden bahsetti.

Satışlar 2018'de yüzde 7,3 arttı

Hem global de hem de Türkiye'de başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Ediz Eren; "Rockwell Automation olarak 2018 yılında organik satışlarımız yüzde 7,3 oranında artış gösterdi. Özellikle sanayi ve üretim tarafına değinecek olursak, önceki yıllara kıyasla 2019'un daha toparlayıcı bir etkisi olacağını bekliyoruz. Yüksek teknolojileri ve yüksek standartları müşterilerimize anlatmak, uygulamak ve takibini sağlamak zorundayız. Bu sayede ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayarak rekabet gücünü artırabiliriz'' dedi.

Ediz Eren sözlerine şöyle devam etti; "Türkiye, gerek jeopolitik konumu gerekse ekonomik dinamikleri özelinde bakacak olursak önemli bir ülke. Rockwell Automation olarak sektörden bağımsız geniş ürün ve çözüm portföyü ile müşteri ihtiyaçlarına cevap veriyoruz." Rockwell Automation'ın 2019 yılının ilk çeyreğini yüzde 5,7'lik büyüme ile kapattığını açıklayan Eren, global büyümede Türkiye'nin de önemli payı olduğunu söyledi.

Rockwell Automation Başarılarını Ödüller ile Taçlandırdı

Rockwell Automation'un Türkiye'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında 'En Hızlı Büyüyen Ülke Ödülü'nü almaya hak kazandıklarını sözlerine ekleyen Eren, bununla birlikte BRİSA tarafından 'En İyi Tedarikçi' seçildiklerini de hatırlattı. Eren, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda '2019 Yılının En İyi IOT Şirketi' (Overall IoT Company of the Year in 2019) ödülünü de alarak başarı çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerinin altını çizdi.

Gelecek 'Dijital Dönüşüm'de

Rockwell Automation'un sunduğu hizmetlerden ve gelişen teknolojiden bahseden Eren, 'Endüstri 4.0' kadar 'Dijital Dönüşüm'ün de önemine dikkat çekti. Özellikle Rockwell Automation, ürün ve yazılımlarıyla dijital dönüşüme geçmek isteyen işletmelere fayda sağladıklarını ifade eden Eren, "Teknolojik gelişmeler hayatımızın gerçeği. Yakın bir zamana kadar Endüstri 4.0 kavramı hayatımızda yoktu. Bugün dünyanın pek çok yerinde bu kavramı iş modeli olarak uygulamak isteyen ya da uygulayan firma görebilirsiniz. Buna bağlı olarak Dijital Dönüşüm kavramı da ileride daha çokça bahsedeceğimiz kavramlar arasında yer alıyor" diye konuştu.