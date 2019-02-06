Roco'nun Sevgilisi İstanbul'u Paylaştı!
2 saat önce
Enzo Roco'nun süper model sevgilisi Leticia Ribeiro sosyal medyanın tozunu attı.
Enzo Roco
'nun süper model sevgilisi Leticia Ribeiro sosyal medyanın tozunu attı. Meksika
'da modellik yapan Leticia Ribeiro'nun Instagram
hesabını 90 bin kişi takip ediyor.
İşte paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan Leticia'nın birbirinden iddialı fotoğrafları.
Güzel modelin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:20
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