Roctopus 7134' Takımı Vali Köşger'i Ziyaret Etti

Aydınlı lise öğrencilerinden oluşan ve Kanada'da katıldıkları turnuvada girişimcilik ödülü kazanan 'rOctopus 7134' takımı, Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Aydınlı lise öğrencilerinden oluşan ve Kanada'da katıldıkları turnuvada girişimcilik ödülü kazanan 'rOctopus 7134' takımı, Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.



27 Şubat-3 Mart 2019 tarihleri arasında Kanada'da düzenlenen olan FRC Festival de Robotique Bölgesel Turnuvası'nda girişimcilik ödülü kazanan 'rOctopus 7134' takımı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ile öğretmenlerin yer aldığı ziyarette öğrenciler Vali Köşger'e projeleri ve çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Öğrenciler ile tek tek sohbet eden Vali Köşger, başarılarından dolayı öğrencileri çeyrek altınla ödüllendirdi.



Vali Köşger, öğrencileri elde etmiş olduğu başarılardan dolayı tebrik ederek, "Bu çocuklarımızın ailelerinin sağladığı katkı, okuldan bulunan sponsorlar ve valiliğimizin desteği ile bu başarıları elde ettiler. Çocuklarımızın büyük gayret, azmi, kabiliyetlerini ve birlikte iş ortaya çıkarabilme takım ruhuyla çalışmalar üretebilme becerilerini de gösterdiler. Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden birisi takım ruhuyla birlik ve beraberlik içinde bir şeyleri üretmeyi becerebilmemiz lazım. Bundan sonra da inşallah bu çalışmalar devam edecek. Aydın'da eğitimde gelinen seviyeyi elbette ki daha iyisi yapmak üzere çalışmamızı gereken bir noktada görüyoruz. Aydın'da geçmiş yıllarda eğitimde elde edilmiş başarılar var, onların daha da üstüne çıkacak başarılar yakalamamız lazım. Bizim tek zenginliğimiz, diğer ülkelere karşı en üstün tarafımız insan sermayemiz. Genç, dinamik ama iyi eğitilmiş, vatanına milletine bağlı kendi değerlerinden kopmamış çocuklarımızın ülkemize çok önemli katma değerler oluşturacaklar" dedi. - AYDIN

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