Son Dakika Haberleri: Rodallega'dan Denizlispor taraftarlarına mesaj
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Rodallega'dan Denizlispor taraftarlarına mesaj

41 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un transfer ettiği Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, takımında hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapacağını bildirdi.

Rodallega'dan Denizlispor taraftarlarına mesaj, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un transfer ettiği Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, takımında hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapacağını bildirdi.
Yeşil-siyahlı kulübün 1 yıllık anlaşmaya vardığı Hugo Rodallega, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda taraftarlara selam gönderdi.
Golcü oyuncu Rodallega, resmi sözleşmeye imza attığını belirterek, "Denizlispor ile iyi bir sezon yaşamak ve önemli hedeflere ulaşmak için elimden geleni maksimum şekilde yapacağım. En yakın zamanda takım arkadaşlarım, yönetim ve teknik ekip ile beraber olup çalışmalara başlamak için orada olacağım. Son olarak hepinize kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:51 Kaynak: AA
Hugo Rodallega Martinez, Denizlispor, Spor
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