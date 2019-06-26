Rodallega'dan Denizlispor taraftarlarına mesaj
41 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un transfer ettiği Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, takımında hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:51 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor
'un transfer ettiği Kolombiyalı futbolcu Hugo
Rodallega, takımında hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapacağını bildirdi.
Yeşil-siyahlı kulübün 1 yıllık anlaşmaya vardığı Hugo Rodallega, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda taraftarlara selam gönderdi.
Golcü oyuncu Rodallega, resmi sözleşmeye imza attığını belirterek, "Denizlispor ile iyi bir sezon yaşamak ve önemli hedeflere ulaşmak için elimden geleni maksimum şekilde yapacağım. En yakın zamanda takım arkadaşlarım, yönetim ve teknik ekip ile beraber olup çalışmalara başlamak için orada olacağım. Son olarak hepinize kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.
FIFA'dan, Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası
Daniel Güiza, Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Simon Kjaer'in menajerinden ayrılık açıklaması
Messi zannedip cinsel ilişkiye giren 23 kadın, İranlı Rıza'ya dava açtı