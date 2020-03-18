Rodallega'dan liglerin devam etmesine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rodallega'dan liglerin devam etmesine tepki - Son Dakika

Rodallega'dan liglerin devam etmesine tepki

7 saat önce

Denizlispor'un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega, liglerin devam edip maçların seyircisiz olarak oynanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Rodallega'dan liglerin devam etmesine tepki, System.String[]

Denizlispor'un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega, liglerin devam edip maçların seyircisiz olarak oynanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Korona virüsü endişesi nedeniyle tepki gösteren Rodallega, "Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz, bütün dünya korkuyor. Diğer takımlardaki arkadaşlarımla da konuştum, onlar da liglerin durması gerektiğini söylüyor, biz de öyle istiyoruz" dedi.

Yeşil-siyahlı ekip hafta sonu deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Hugo Rodallega, maçların seyircisiz olarak oynanacak olmasıyla ilgili tepki gösterdi. Korona virüs endişesi taşıdıklarını kaydeden Rodallega, "Toplumla birlikte kendi sağlığımız da önemli. Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz, ben korkuyorum ve bütün dünya korkuyor bu olayla alakalı. Diğer takımlardaki arkadaşlarımla da konuştum, onlar da liglerin durması gerektiğini söylüyor. Biz de öyle istiyoruz çünkü sağlığımız çok çok önemli. Ama böyle devam ederse kötüye gitme ihtimali daha yüksek. Hepimiz korkuyoruz bundan ve dikkatli olunması gerekiyor. Bazı kararlar verirken de daha dikkatli verilmeli" dedi.

"TEMAS ETMEMEYE ÇALIŞIYORUZ AMA MAALESEF TEMAS EDİYORUZ"

Rodallega ayrıca kendilerinin de virüsten korunmak için önlem aldıklarını ancak bakıldığı zaman zaman ister istemez sürekli temas halinde olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Açıkçası bu durum bizi geriyor, biz ne kadar çok önlem almaya çalışsak da temas halindeyiz. Birbirimiz ile temas etmemeye çalışıyoruz ama maalesef temas ediyoruz."

"NE KADAR ZOR OLURSA OLSUN BİZİM DE ŞANSIMIZ VAR BU MAÇTA"

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçına da değinen ve karşılaşmayı kazanma şanslarının olduğunu dile getiren Rodallega, "Biz durumun farkındayız, iyi bir dönemden geçtiğimizin ve takım halinde iyi oynadığımızın farkındayız. Son maçlarda da iyi performanslar ortaya koyduk. Ama tabii ki Sivas'a deplasmana gidiyoruz, şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir sezon geçirdiler şu ana kadar. Ama biz de durumun bizim için ne kadar iyi olduğunun farkındayız, iyi ve kaliteli bir takıma sahibiz. Bunun için biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. O yüzden ne kadar zor olursa olsun bizim de şansımız var bu maçta" diye konuştu.

(Büşra Kuş - Osman Başpınar/İHA)

Hugo Rodallega Martinez, Denizlispor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:00 Kaynak: İHA

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