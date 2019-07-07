Rodallega Denizli'ye geldi

Spor Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra dönen Yukatel Denizlispor 'un Trabzonspor 'dan transfer ettiği yıldız golcü Hugo Rodallega, kente geldi. Kolombiyalı yıldız yönetimle birlikte kapasite artırma ve zemin inşaatı süren Denizli Atatürk Stadı'nı gezdi. Başkan Ali Çetin , golcü futbolcuya takım ve stattaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rodallega ve yöneticiler incelemenin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Çetin, yeni futbolcusuyla çektirdiği fotoğrafı, "Hugo yardıma gelmiş. Hoş geldin gol makinası" notuyla sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Ligde 16 Ağustos'ta başlayacak sezona yetiştirilmeye çalışılan statta süren çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Çetin, "Resmi işlemlerin ardından Rodallega fiilen de aramıza katıldı. Stadyumda bir araya geldik. Kendisine Denizli'yi gezdirme fırsatımız da oldu. Stadyum çalışmalarını Rodallega da gördü. Çalışmalar tam hız devam ediyor. Zemin indirme çalışmalarını tamamladık. Drenaj sistemini kurduk. Zeminin son katının malzeme serim işlerini yapıyoruz. 18 Temmuz'da zemin top oynanacak duruma gelecek. Yönetim kurulumuzun tamamı gece gündüz çalışıyor. Geri kalan zamanda da sorumluluk alanları ile ilgileniyorlar. İyi bir ekibiz. Herşey Denizli ve Denizlispor için" dedi.

Kolombiyalı golcü takımın Afyon kampına katılacak.

- Denizli