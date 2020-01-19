Rodallega, Galatasaray'a yine gol atar mı? Denizlispor'un iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Rodallega, Galatasaray'a yine gol atar mı? Denizlispor'un iddaa oranı... - Son Dakika Spor

Rodallega, Galatasaray'a yine gol atar mı? Denizlispor'un iddaa oranı...

1 saat önce

Bu bir ilandırGALATASARAY - DENİZLİSPORGalatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı. Andone ve Luyindama sakat, Onyekuru hasta.

Rodallega, Galatasaray'a yine gol atar mı? Denizlispor'un iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


GALATASARAY - DENİZLİSPOR


Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı. Andone ve Luyindama sakat, Onyekuru hasta. Yeni transferler Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi'nin lisansları çıkartıldı, maç kadrosunda olacaklar.


Uzun süren sakatlığını atlatan Emre Akbaba, kupadaki Rize deplasmanında golle döndü ve TD Fatih Terim tarafından bir kez daha ilk 11'de kendisine yer verilebilir.


Sağ bekte Martin Linnes oynamaya devam eder, hücumun en ilerisinde Radamel Falcao olacak.


Denizlispor'da ise Madou Barrow cezalı, Isaac Sackey ile Zakarya Bergdich'in durumları maç saati netlik kazanacak.


Kupadaki Trabzon deplasmanında 2-0 kaybeden yeşil-siyahlılar, böylece son 4 resmi maçı galibiyetsiz geçmiş oldu. Araya girmeden önce kupadaki Altınordu beraberliği ile başlayan seri, ligdeki Alanyaspor yenilgisi ve Ankaragücü beraberliği ile devam etmişti.


Takımın en önemli hücum silahı olan Hugo Rodellaga, sezonun ilk yarısında sadece 5 gol atabildi ama 2-0 kazandıkları sezonun ilk maçında ve geçen sezon yine bu sahada Trabzonspor formasıyla Galatasaray'a gol atmayı başarmıştı.


Galatasaray ligdeki son 6 maçından sadece 8 puan çıkartabildi. (2G - 2B - 2M)


Denizlispor, Mehmet Özdilek takımın başına geçtikten sonra oynadığı 5 deplasman maçının 3'ünü kazanmasını bildi.


Galatasaray iç sahadaki son 6 maçının 5'inde, son 3 maçının ise tamamında penaltıdan gol attı.


Üyelerin yaklaşık %65'i karşılaşmayı Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyor...


YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN TERCİHİ...


Galatasaray yeni transferleri, gençleşmiş takımı ile kendi seyircisi önünde ligin 2.yarısına start verecek.


Galatasaray her zaman buraları, yani ikinci perdeyi ve finalleri iyi oynayan bir takım. Şampiyonluk hedefi olan Galatasaray için her haftanın bir final olduğunu göz önüne alırsak ben Fatih Terim'in ekibinin hata yapmayacağını düşünüyorum.


Sarı kırmızılıların Denizlispor karşısında ilk yarıdan üstünlüğü ele geçirip bu kez oyunu domine edeceği bir 90 dakika izleyeceğimiz kanaatindeyim.


Fatih Terim, Denizlispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:37 
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