Rodallega ilk antrenmanına çıktı

Yukatel Denizlispor 'un Trabzonzpor'dan transfer ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Hugo Rodallega, Denizlispor'un Afyonkarahisar'daki kampına katılarak ilk antrenmanına çıktı. Kocatepe Spor Kompleksinde yapılan çalışma Teknik Direktör Yücel İldiz 'in futbolcularla yaptığı kısa toplantı ile başladı. Düz koşu yapan oyuncular ısınma hareketlerinin ardından yarı saha maç yaptı. Yukatel Denizlispor'un bu çalışmasına yeni sezonda takımın gol silahı olacak Hugo Rodallega da ilk kez takımla birlikte çalışmaya katıldı.Hugo Rodallega, teknik direktörden izin alarak gazetecilere açıklama yaptı. Rodallega, yeşil-siyahlı takıma katıldığı mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Benim için yeni bir takım, yeni hedefler demek, yeni takım arkadaşlarım ile beraber iyi işler çıkarmak istiyorum. Hedeflerimize birlikte koşacağız. Denizlispor olarak güçlü bir ekip olmak istiyoruz. Geçen yıl şampiyon oldular ve süper lige çıktı. En önemli hedef tabi ki ligde kalıcı olmak. Buraya gelme nedenimiz denizliyi daha iyi yerlere getirmek. Bundan sonrasını hep beraber göreceğiz. Benim işim gol atmak. Kulübüm de beni bunun için aldı. Ben de bunun için elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum. Bunun için çok iyi hazırlanacağız. Hedeflerimize beraber takım arkadaşlarımla birlikte ulaşacağız. En çok golü atmak için çok çalışacağım. Takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Umarım güzel bir sezon geçiririz."Teknik Direktör Yücel İldiz ise yeni transfer Hugo Rodallega ve yeni sezon hazırlıkları ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiklerini ve yeni transfer Rodellega'nın faydalı olacağını belirterek, "Hugo Rodallega bildiğiniz gibi önemli bir oyuncu. Ülkemize geldiğinden beri oynadığı tüm takımlarda önemli işlere imza atmış, kendini kanıtlamış bir oyuncumuz. Bize de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sadece futbolculuğu ile değil, kişiliği ile de bizim adımıza çok önemli. Özellikle takım oyuncusu olması bizim için çok önemli. Bu anlamda bize çok katkıda bulunacağı inancı içindeyim. Tüm transferlerimiz için bu geçerli. Transfer dönemimiz devam ediyor. Daha transferlerde alınacak çok yolumuz var. Stadımız gördüğünüz gibi inşaat halinde, tesislerimiz inşaat halinde, bizler burada inşaat halindeyiz yani her şeyi yeniden inşa ediyoruz. Yeniden bir yapılanma içerisindeyiz. Bütün bunların hepsini de sezon başına yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar kolay işler değil tabi. Rodellega da bunlardan bir tanesi ama bunlar devam edecek tabii. Geçen yıl bildiğiniz gibi Denizlispor'a yakışır bir oyun oynadık. Spor kamuoyunun beğenisi kazandığımızı düşünüyorum. 14 oyuncu gerektiği yönünde görüş bildirmiştik yönetime. Şuanda 5-6 oyuncu ile transfer çalışması içine girdik. Bu demek oluyor ki daha 8-9 tane daha oyuncuya ihtiyacımız var. Önemli oyuncuya ihtiyacımız var. Daha transferde yolun başındayız diyebilirim daha alacak çok yolumuz var. Üç bölgeye de oyuncu alacağız. Katkıda bulunacak oyuncular arıyoruz. Alıp kulübede oturtacak oyuncu aramıyoruz. Denizlisporu'a katkıda bulunacak, formayı terletecek oyuncular arıyoruz. Dinamik her maçı kazanma adına mücadele eden savaşan ve çağdaş futbol oynayan takım oluşturmaya çalışacağız" diye konuştu."Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım"Denizli şehrinin tüm dinamiklerinin bir araya geldiğini belirten İldiz, "Biliyorsunuz uzun yıllar sonra lige çıktık. Lige çıkışımızda en büyük etken taraftarımızdır. Başta taraftarımız ve sahada ter döken oyuncularımızdır. Daha sonra teknik heyet ve hepimizin etkisi var. Bir gerçek var ki şehirde ki tüm dinamikler bir araya geldi. Yazılı görsel medyadan tutun işadamlarımız, mülki amirlerimiz, taraftarlarımız, furbolcularımız, teknik heyetimiz, personelimiz herkes birleşti. Bütün dinamikler ayaklandı ve bir araya geldi hedefi yakaladık. Aynı şekilde lige başlamak durumundayız şehirde ki bütün dinamiklerin birlikte hareket etmesi lazım. En önemlisi birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım" dedi.