Son Dakika Haberleri: Rodallega mı ? Diagne mi ?

Rodallega mı ? Diagne mi ?

1 saat önce

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu müsabakada golcüler sahne alacak.

Rodallega mı ? Diagne mi ?, System.String[]
Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu müsabakada golcüler sahne alacak. Bir tarafta sarı-kırmızılıların yeni golcüsü Mbaye Diagne, diğer tarafta ise bordo-mavilileri son maçlarda attığı gollerle adeta tek başına sırtlayan Rodallega olacak.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan zorlu müsabakanın sonucu ligin zirvesindeki dengeleri değiştirecek. Devre arasında yaptığı takviyelerle önemli isimleri bünyesine katarak zirve mücadelesi veren Galatasaray, diğer tarafta ise transfer tahtası kapalı olmasından dolayı transfer yapamayan ve yaşadığı sakatlıklarla kadro derinliğini kaybeden Trabzonspor'un mücadelesinde kilit isimler sahne alacak.

Sarı-kırmızılıların yeni golcüsü Mbaye Diagne, yeni takımıyla ilk kez Trabzonspor müsabakasında forma giymesi bekleniyor. Eski takımı Kasımpaşa'da, attığı 20 golle 26 puana katkıda bulanan golcü oyuncu, bordo-mavili takım karşısında da yeni takımıyla gol arayacak.

Rodallega ise Trabzonspor'un gol umudu olacak. Bu sezon 10 gol atarak bordo-mavililerin elde ettiği 33 puanın 18'ine katkıda bulunan golcü oyuncu Galatasaray maçında da Karadeniz ekibinin gol umudu olacak. Gol krallığı yarışında ise 20 golle Diange ilk sırada yer alırken, Rodallega ise 10 golle ikinci sırada yer alıyor. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:10 Kaynak: İHA

Galatasaray, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserispor Maçında Kırmızı Kart Gören Roberto Soldado, Özür Diledi Galatasaray'ı Reddeden Amato Ciciretti, İtalya 2. Lig Takımı Ascoli'ye Transfer Oldu

Beşiktaş - Bursaspor Maçının VAR Hakemi Hüseyin Göçek Oldu Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Felipe, Ponte Preta'nın Teknik Direktörü Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:47:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rodallega mı ? Diagne mi ?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]