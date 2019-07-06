Son Dakika Haberleri: Rodallega, yapımı devam eden Atatürk Stadyumu'nu gezdi
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Rodallega, yapımı devam eden Atatürk Stadyumu'nu gezdi

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a transfer olan Hugo Rodallega, kendisine Denizli'yi gezdiren kulüp yöneticileri ile birlikte tadilat çalışmalarının devam ettiği Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Rodallega, yapımı devam eden Atatürk Stadyumu'nu gezdi, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a transfer olan Hugo Rodallega, kendisine Denizli'yi gezdiren kulüp yöneticileri ile birlikte tadilat çalışmalarının devam ettiği Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Yıldız futbolcu incelemeleri kafasına taktığı baretle yaptı.

Rodallega, yeni sezon hazırlıklarına katılmak üzere geldiği Denizli'de kulüp Başkanı Ali Çetin ve yöneticiler tarafından karşılandı. Başkan Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Rodallega'ya kenti gezdirdikten sonra birlikte inşaat çalışmaları devam eden Atatürk Stadyumu'na geçerek çalışmaları yerinde incelediler. Yıldız futbolcunun inşaat alanında baretle gezmesi dikkatlerden kaçmadı.

İncelemelerin ardından bir açıklama yapan Başkan Çetin şunları söyledi:

"Resmi işlemlerin ardından Rodallega fiilen de aramıza katıldı. Stadyumda bir araya geldik. Kendisine Denizli'yi gezdirme fırsatımız da oldu. Stadyum çalışmalarını Rodallega da gördü. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Zemin indirme çalışmalarını tamamladık. Drenaj sistemini kurduk. Zeminin son katının malzeme serim işlerini yapıyoruz. 18 Temmuzda zemin top oynanacak duruma gelecek. Yönetim kurulumuzun tamamı nöbetleşe, gece gündüz çalışıyor. Geri kalan zamanda da sorumluluk alanları ile ilgileniyorlar. İyi bir ekibiz. Her şey Denizli ve Denizlispor için." - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:54 Kaynak: İHA
Hugo Rodallega Martinez, Denizlispor, Denizli, Spor
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