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Rodgers'tan Çağlar Söyüncü'ye övgü

7 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün sahada hiçbir şeyden korkmayan harika bir oyuncu olduğunu söyledi.

Rodgers'tan Çağlar Söyüncü'ye övgü, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün sahada hiçbir şeyden korkmayan harika bir oyuncu olduğunu söyledi.

İngiltere basınına yaptığı açıklamada, takımın savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Rodgers, "Çağlar, tecrübe kazandıkça oyununu geliştiren harika bir futbolcu. Old Trafford ve Anfield gibi önemli statlarda sahaya çıkıyor ve hiçbir şeyden korkmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çağlar'ın savunma yönünün çok güçlü olduğunu vurgulayan Kuzey İrlandalı teknik direktör, "Takımın başına geçtiğim ilk zamanlarda çok iyi bir oyuncu olduğunu görmüştüm. Birkaç ay geçtikten sonra ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu fark ettim. Hızlı ve agresif. Topa müdahalelerinde kesinlikle herhangi bir tereddüt yaşamıyor. Savunma yapıyor ama aynı zamanda topla da etkili olabiliyor. Üst seviye bir takım olmak istiyorsanız önemli olan bu. Savunma yapmalı ve topla etkili olmalısınız, o da bunu yapabiliyor." yorumunu yaptı.

Leicester City'de bu sezon 11 maçta forma giyen ve sergilediği performansla taraftarların beğenisini toplayan 23 yaşındaki Çağlar, takımının vazgeçilmezleri arasına girdi.

Leicester City FC, Brendan Rodgers, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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