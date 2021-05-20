Rodos gülünü Türkiye'ye yaydı, ithalatı önledi - Son Dakika

Rodos gülünü Türkiye'ye yaydı, ithalatı önledi

20.05.2021 09:43
Rodos gülünü Türkiye'ye yaydı, ithalatı önledi, System.String[]

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde süs bitkileri yetiştiren Hanife Aydın, 2002 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle 240 metre alanda başladıkları kesme çiçek yetiştiriciliğinde Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kesme çiçek yetiştiricisi oldu.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde süs bitkileri yetiştiren Hanife Aydın, 2002 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle 240 metre alanda başladıkları kesme çiçek yetiştiriciliğinde Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kesme çiçek yetiştiricisi oldu. Rodos gülünü aşılayarak Türkiye'ye yayan Aydın, ithalatın önüne geçilmesini sağladı.

10 yıl önce kurduğu 240 metrelik sera ile gül yetiştiriciliğini kapalı sisteme dönüştüren Hanife Aydın, Yukarı Engiz Mahallesi'nde 15 bin metre karelik bir alanda yıllık 2 milyon dal gül yetiştiriyor. Kesme çiçek hikayesini anlatan Hanife Aydın, "Yaklaşık 2004 yılından beri kesme çiçek yetiştiriyorum. Hedefimiz yurt içi ihtiyaçlarını giderip, ihracata yönelmek. 19 Mayıs ilçesinde 17 bin metre kare alanda gül yetiştiriyoruz. Hedefimiz bunu 12 aya yaymak. Kırsal kalkınmaya proje verdik. Ladik ilçesinde arazi alıp orada daha farklı güller yetiştirmek istiyoruz. İhracata yönelmek istiyoruz. Güney Afrika'dan Rusya'ya, Azerbaycan'a ihracat yapılıyor. Biz niye yakınımızdaki komşumuza ihracat yapmayalım. Ülkemizin ihtiyacını giderip tabii ki ihracata yönelmek istiyoruz" dedi.

"Rodos gülünde ithalatının önünü kestik"

2017 yılında Rodos gülünü ithal ettiklerini, bunları Adana'da aşılatıp 19 Mayıs'ta diktiklerini ifade eden Aydın, "Rodos denilen cinsin ithalatının önünü kestik. Yüzde 90'ı ülkemizde yetiştiriliyor. İlk olarak dükkana diye aldık Rodos cinsini baktık ki çok güzel. Gözlerini kullanıp aşı yaptırdık. Yaptırdığımız aşı 1 dönüm araziye yetti. Ondan sonra buradaki yetiştirdiğimiz gözleri tekrar gönderdik ve 9 bin dönüm arazide Rodos gülü yetiştiriyoruz. Pandemi herkes gibi bizi de vurdu. Bizim işimiz cumartesi-pazar düğünlerle alakalı olduğu için hafta sonları kapalıyız. Bu yıl fiyatlarımız geriledi ama yıl ortalamasına vurursak 1,5-2 lirayı buluyor" diye konuştu.

Rodos gülü 19 Mayıs'tan Türkiye'ye yayıldı

19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise "2017 yılına kadar ithal edilen Rodos gülü, 2015 yılından beri Kenya'dan getirtilip burada aşılandı ve Türkiye'ye dağıtıldı. Türkiye'de buradan Antalya'ya kadar değişik vilayetlerde bunun yetiştiriciliği yapılıyor ama çıkış noktası 19 Mayıs. İlk Kenya'dan Hanife Hanım ve eşi getirtti. 19 Mayıs kesme çiçekçiliğin merkezi konumunda. Ne kadar güzel bir iş yaptıklarını, Türkiye'yi ne kadar önemli bir ithalattan geri koyarak hatta ihraç edecek pozisyona getirdiklerini burada görmüş olacağız. Hanım eli değdiği zaman neler olabileceğini, daha değişik cinslerinin de burada yüzbinlerce yetiştirildiğini görmek mümkün olacak. Kesme çiçek yetiştiricilerimize ve diğer tarım ürünleri yetiştiricilerine ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Rodos gülünü Türkiye'ye yaydı, ithalatı önledi
Rodos gülünü Türkiye'ye yaydı, ithalatı önledi
Rodos gülünü Türkiye'ye yaydı, ithalatı önledi
Rodos gülünü Türkiye'ye yaydı, ithalatı önledi
Rodos gülünü Türkiye'ye yaydı, ithalatı önledi
Rodos gülünü Türkiye'ye yaydı, ithalatı önledi
Rodos gülünü Türkiye'ye yaydı, ithalatı önledi

19 Mayıs, Hisarcık, Türkiye, Rodos, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rodos gülünü Türkiye'ye yaydı, ithalatı önledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar Son Dakika: Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı! İşte o anlar Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Galatasaray'daki görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Galatasaray'daki görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı         
10:07
Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli yerinden edildi Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli yerinden edildi         
09:58
Beklenen gün geldi! Bugün gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısına Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak Beklenen gün geldi! Bugün gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısına Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak         
09:29
Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili müjdeyi verdi: Yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşırmayın Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili müjdeyi verdi: Yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşırmayın         
07:38
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor         
18:12
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 10:29:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rodos gülünü Türkiye'ye yaydı, ithalatı önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement