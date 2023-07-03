Hedef tahtasındaki işletmenin sahibi kendini bu sözlerle savundu: Çocuğun kendisi istedi

Rodos'taki bir işletmede çekilen görüntülerde beyaz tişörtlü bir garson, göğsüne kadar gelen tuzlu suyun içinde bata çıka ilerleyerek denizin derin alanlarına yapılan ahşap localara hizmet verirken görülüyordu. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük tepki çekerken Yunan yetkililer de devreye girmişti.

MEKANIN SAHİBİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yunan bakanlar, olayla ilgili soruşturma başlatırken, tartışmanın ortasında kalan garson ise, "Ben bu sayede günde 200 euroya kadar bahşiş alıyorum" demiş ve halinden memnun olduğunun altını çizmişti. Bugün ise tartışmaya konu olan mekanın işletmecisi Yunan medyasına konuştu.

"KENDİSİ SUYUN İÇİNE GİRMEK İSTEDİ"

Mekanın sahibi tepki çeken görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada "Bu çocuk beş yıldır benimle çalışıyor. O gün özel bir davet vardı. Kendisi suyun içine girmek istedi. Bu sayede iyi bir bahşiş alıyor. Maaşı da 3 bin euro civarında" ifadelerini kullandı.

"BENİ KARALAMAK İSTİYORLAR"

Garsonun giydiği kıyafetin de su geçirmez olduğunu belirten Yunan işletmeci, "Beni ve işletmemi karalamak isteyenler harekete geçti. Öğleden sonra 10 müfettiş geldi ve her şeyi incelediler fakat her şeyin yasal olduğunu gördüler. Sahil güvenlik ekipleri de geldi ve onlar da her şeyin yasalara uygun olduğunu gördü. Çalışanlarımın güvenliğine öncelik veriyorum. Başka bir açıklama yapmayacağım ve çalışanlarım da aynı şeyleri söyler" dedi.

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Hafta sonu çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından tepkilerin artması üzerine Yunan yetkililer soruşturma başlatmıştı. Mekanın sahibinin, Yunan parlamentosunun kantininin işletmeciliğini yapan bir girişimci olduğu öğrenilirken Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis ve kabinedeki bir diğer bakan olan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis de soruşturma başlatıldığını doğrulamıştı.



