Rodos'ta garson tepsiyle güneşlenenlere hizmet ediyor - Son Dakika
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Rodos'ta garson tepsiyle güneşlenenlere hizmet ediyor

02.07.2023 10:36

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Yunanistan'a ait Rodos adasındaki bir işletmede garsonların suyun içerisinde özel platformda güneşlenen turistlere hizmet ettiği anlara ilişkin görüntüler büyük tepki çekti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken bu işletmelerin yasal olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.

Rodos'taki bir mekanda çekilen görüntülerde üzerinde tişört ve şort olan bir garson elindeki tepsi ile göğsüne kadar gelen derinliğe doğru yürüyerek loca adı verilen özel platformda güneşlenen ve tatil yapanlara hizmet ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin artması üzerine Yunan yetkililer soruşturma başlattı. Mekanın sahibinin, Yunan parlamentosunun kantininin işletmeciliğini yapan bir girişimci olduğu öğrenilirken Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis ve kabinedeki bir diğer bakan olan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis de soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Tatil beldesinde tepki çeken görüntü! Bakanlık o işletme hakkında soruşturma başlattı

"ÇALIŞANLAR KÖLE DEĞİLDİR"

Georgiadis de, "Bu görüntüler mide bulandırıcı. Görür görmez müfettişleri gönderdim. Hepimiz şunu anlamalıyız ki kölelik çağı bitti. Çalışanlar köle değildir, hakları olan insanlardır. Bu haklarını elde etmeleri için buradayız. Bunu unutan her iş insanı bunun karşılığını alacaktır" dedi.

YASAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin de bu işletmelerde incelemelere başladığını ve denizin üzerine kurulan bu locaların yasal olup olmadığının mercek altına alındığı kaydedildi. Fakat Yunan medyası bu platformların yasalara uygun olarak inşa edildiğinin tespit edildiğini aktardı.

Tatil beldesinde tepki çeken görüntü! Bakanlık o işletme hakkında soruşturma başlattı

"GARSONLAR KÖLE DEĞİL"

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca birçok sosyal medya kullanıcısı büyük tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Hizmet sektöründe çalışanların şartları çok kötü" yorumunu yaparken, bir kullanıcı ise, "Garsonlar köle değildir" dedi.

"BÖYLE BAHŞİŞ ALIYORUM"

Yaşananların merkezinde yer alan genç garson da Yunan medyasına konuştu. İsmini açıklamayan genç adam, "Böyle çalışmaktan gocunmuyorum. Bu sayede günde 200 euroya kadar çıkan bahşiş alıyorum" dedi.

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Yunanistan, Turizm, Dünya, Güncel, Son Dakika

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