Rodos'ta garson tepsiyle güneşlenenlere hizmet ediyor

Rodos'taki bir mekanda çekilen görüntülerde üzerinde tişört ve şort olan bir garson elindeki tepsi ile göğsüne kadar gelen derinliğe doğru yürüyerek loca adı verilen özel platformda güneşlenen ve tatil yapanlara hizmet ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilerin artması üzerine Yunan yetkililer soruşturma başlattı. Mekanın sahibinin, Yunan parlamentosunun kantininin işletmeciliğini yapan bir girişimci olduğu öğrenilirken Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis ve kabinedeki bir diğer bakan olan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis de soruşturma başlatıldığını doğruladı.

"ÇALIŞANLAR KÖLE DEĞİLDİR"

Georgiadis de, "Bu görüntüler mide bulandırıcı. Görür görmez müfettişleri gönderdim. Hepimiz şunu anlamalıyız ki kölelik çağı bitti. Çalışanlar köle değildir, hakları olan insanlardır. Bu haklarını elde etmeleri için buradayız. Bunu unutan her iş insanı bunun karşılığını alacaktır" dedi.

YASAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin de bu işletmelerde incelemelere başladığını ve denizin üzerine kurulan bu locaların yasal olup olmadığının mercek altına alındığı kaydedildi. Fakat Yunan medyası bu platformların yasalara uygun olarak inşa edildiğinin tespit edildiğini aktardı.

"GARSONLAR KÖLE DEĞİL"

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca birçok sosyal medya kullanıcısı büyük tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Hizmet sektöründe çalışanların şartları çok kötü" yorumunu yaparken, bir kullanıcı ise, "Garsonlar köle değildir" dedi.

"BÖYLE BAHŞİŞ ALIYORUM"

Yaşananların merkezinde yer alan genç garson da Yunan medyasına konuştu. İsmini açıklamayan genç adam, "Böyle çalışmaktan gocunmuyorum. Bu sayede günde 200 euroya kadar çıkan bahşiş alıyorum" dedi.