Rodostoşah Uluslararası Gm ve Wgm Satranç Turnuvası Sona Erdi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve dünya çapında büyük usta satranç oyuncuları ile büyük usta adayı Türk satranç oyuncularını karşı karşıya getiren Rodostoşah Uluslararası GM ve WGM Satranç Turnuvaları, müsabakaların ardından gerçekleştirilen kapanış töreni ile sona erdi.



Kapanış töreni için düzenlenen kokteyle, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, TSF Yönetim Kurulu Üyesi ve Turnuva Direktörü Özgür Solakoğlu, Türk satranç camiasının önemli isimlerinden olan ve Rodostoşah turnuvalarının Canlı Yayın Sorumlusu Can Arduman, TSF Tekirdağ İl Temsilcisi Aylin Aydoğdu, turnuvada mücadele eden Türk ve yabancı satranç sporcuları ile organizasyonda görev alan federasyon temsilcileri, hakemler ve satranç meraklıları da ilgi gösterdi.



"Dünya standardında bir turnuva yaptık"



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kapanış kokteylinde konuşan Turnuva Direktörü Özgür Solakoğlu, "Süleymanpaşa'da satranç dolu bir hafta geçirdik. Altı gün boyunca maçları takip ettik. Şehirde de satranca ilgi duyan çocuklarımıza eğitim verdik ve turnuva hakemlerimizden Sasa Jevtic, 20 kişiye karşı simultane maç yaptı. Burada dünyadaki en üst düzey turnuvaların standardında bir turnuva yaptık. Şimdiden önümüzdeki yılların planlarını yapmaya başladık, gelecekte yine çok önemli turnuvalarla Süleymanpaşa'da olacağımızı söyleyebilirim. Sayın Başkanımız Ekrem Eşkinat'ın nezdinde Süleymanpaşa Belediyesinin tüm çalışanlarına satranca bu kadar büyük destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Eminim ki tüm sporcularımız da bu memnuniyeti hissediyorlardır. Böyle bir imkan sağladığınız için onlar adına da teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.



"Çocuklarımızı en iyilerle buluşturuyoruz"



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Rodosto markası altında, yelkenden sonra kendi federasyonu ile işbirliği içinde çalıştığımız ve en önem verdiğimiz spor olan satrançta, alnımızın akıyla gerçekleştirdiğimiz organizasyonlara bir yenisini daha ekledik. Biz bu iki spor dalını seçerken kendi kararını kendi veren, uzun vadeli planlama yapabilen, daha sonraki hamleleri görebilen çocuklar yetiştirmek gibi bir hedefle yola çıktık. O nedenle hem satrancı sevenlere hem de çocuklarımıza yönelik bu organizasyonları yapıyoruz. Onları bu sporun en iyileri ile buluşturuyoruz ve aynı zamanda şehrimize de markalar kazandırıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz marka bir şehir değil, kendi kimliğini kazanmış bir şehir istiyoruz. Ama bu şehrin kendi oluşturduğu markalar üzerinde yükselmesini de öngörüyoruz. Rodosto ve Bisanthe markaları da bir gün herkesin anlayacağı gibi, bizim PR (Halkla İlişkiler) çalışmamızın çok önemli birer köşe taşıdır" dedi.



"Hedefimiz dünya standartlarında çocuklar yetiştirmektir"



Önümüzdeki yılın planlarını yapmaya başladıklarını sözlerine ekleyen Eşkinat, "Satrançta her yıl bir öncekinin üzerine koyarak devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl da yine Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte Open (Açık) Satranç Turnuvası düzenleyeceğiz. Bizim çocuklarımız dünyanın en iyileri ile birlikte en iyi olacaklar. Süleymanpaşa Belediyesinin hedefi, dünya standartlarında çocuklar yetiştirmektir. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim dünyadaki satrançseverlerle iletişimimizi sağladığı ve turnuvamızı bütün dünyaya canlı yayınlarla ulaştırdığı için Can Arduman'a ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Umarım ülke çapında da satranca katkımız olmuştur"



"Biz insanların gelişmesini sağlayan her tür spor dalına destek olmaya devam edeceğiz" diyen Eşkinat "Düşünmemeye zorlanılan bir dünyada, insanları daha çok düşündürten, araştırtan, okutan ve daha çok iletişim kurmalarını sağlayan spor dallarına ağırlık vererek toplumda ve dünyada barış içinde yaşayan bir nesil oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedefe katkı verdiğiniz için gerek yurt dışından gelen dostlarımıza gerek Türkiye'nin önde gelen kadın ve erkek sporcularına gerekse de organizasyonu birlikte gerçekleştirdiğimiz Türkiye Satranç Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Tekirdağlı satrançseverlerle ve bizim çocuklarımızla, gençlerimizle bir araya geldiniz, bilgilerinizi paylaştınız. Umarım ülke ölçeğinde de satranç sporuna katkımız olmuştur. Önümüzdeki yıl yeniden bir arada olmak üzere, organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Turnuva, plaket ve madalya takdimi ile sona erdi



Son olarak söz alan turnuva hakemlerinden ve önceki gün Süleymanpaşalı 20 satrançseverle simültane maç yapan Sasa Jevtic de özellikle yabancı sporcuların organizasyonla ilgili memnuniyetlerini kendisine ilettiğini ifade ederek, her yönüyle mükemmel bir turnuva gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi ve TSF yetkililerine sporcular adına teşekkür etti.



Konuşmaların ardından organizasyonda görev alan hakem ve görevlilere plaketlerini Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat takdim etti. TSF Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu ise başta Başkan Eşkinat olmak üzere organizasyona katkı veren isimlere TSF adına fidan sertifikalarını verdi.



Eşkinat ve Solakoğlu'nun turnuvada mücadele eden tüm sporculara katılım belgelerini ve madalyalarını takdim etmeleri ile devam eden tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

