Manchester City\'nin yıldızından Messicileri deli edecek Ballon d\'Or sözleri

Premier Lig devi Manchester City'nin yıldızı Rodri, Ballon d'Or'u Messi yerine Erling Halaand'ın hak ettiğini savunan açıklamalar yaptı.

"HAALAND'IN ALMASI GEREKİRDİ"

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası çok önemli organizasyon ama sadece 1 ay sürüyor. Normal sezon 7-8 ay devam ediyor. Manchester City'deki ilk sezonunda tüm gol rekorlarını kıran ve her kupayı kazanan adamın Ballon d'Or'u alması gerekirdi" dedi.

"AYAKLARIMYERE SAĞLAM BASIYOR"

27 yaşındaki futbolcu 5. sırada olmasıyla ilgili ise, "Çok gurur duyuyorum. Bu muhteşem yılın bir ödülüydü. Ayaklarım yere sağlam basıyor. Bu seviyeye ulaşabileceğimi biliyorum. bir orta saha oyuncusunun en iyilerle, forvetlerle rekabet etmesi zordur" ifadelerini kullandı.