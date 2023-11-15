Premier Lig devi Manchester City'nin yıldızı Rodri, Ballon d'Or'u Messi yerine Erling Halaand'ın hak ettiğini savunan açıklamalar yaptı.
Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası çok önemli organizasyon ama sadece 1 ay sürüyor. Normal sezon 7-8 ay devam ediyor. Manchester City'deki ilk sezonunda tüm gol rekorlarını kıran ve her kupayı kazanan adamın Ballon d'Or'u alması gerekirdi" dedi.
27 yaşındaki futbolcu 5. sırada olmasıyla ilgili ise, "Çok gurur duyuyorum. Bu muhteşem yılın bir ödülüydü. Ayaklarım yere sağlam basıyor. Bu seviyeye ulaşabileceğimi biliyorum. bir orta saha oyuncusunun en iyilerle, forvetlerle rekabet etmesi zordur" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Futbol › Manchester City'nin yıldızından Messicileri deli edecek Ballon d'Or sözleri - Son Dakika