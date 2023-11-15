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Manchester City'nin yıldızından Messicileri deli edecek Ballon d'Or sözleri - Son Dakika

Manchester City'nin yıldızından Messicileri deli edecek Ballon d'Or sözleri

Manchester City\'nin yıldızından Messicileri deli edecek Ballon d\'Or sözleri
15.11.2023 21:53  - Güncelleme: 21:58

Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri, Ballon d'Or'u Messi yerine Erling Haaland'ın alması gerektiğini savundu.

Premier Lig devi Manchester City'nin yıldızı Rodri, Ballon d'Or'u Messi yerine Erling Halaand'ın hak ettiğini savunan açıklamalar yaptı.

"HAALAND'IN ALMASI GEREKİRDİ"

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası çok önemli organizasyon ama sadece 1 ay sürüyor. Normal sezon 7-8 ay devam ediyor. Manchester City'deki ilk sezonunda tüm gol rekorlarını kıran ve her kupayı kazanan adamın Ballon d'Or'u alması gerekirdi" dedi.

Rodri'den Messicileri deli edecek Ballon d'Or sözleri

"AYAKLARIMYERE SAĞLAM BASIYOR"

27 yaşındaki futbolcu 5. sırada olmasıyla ilgili ise, "Çok gurur duyuyorum. Bu muhteşem yılın bir ödülüydü. Ayaklarım yere sağlam basıyor. Bu seviyeye ulaşabileceğimi biliyorum. bir orta saha oyuncusunun en iyilerle, forvetlerle rekabet etmesi zordur" ifadelerini kullandı.

Rodri'den Messicileri deli edecek Ballon d'Or sözleri
Rodri
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Erling Haaland, Lionel Messi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Manchester City'nin yıldızından Messicileri deli edecek Ballon d'Or sözleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City'nin yıldızından Messicileri deli edecek Ballon d'Or sözleri - Son Dakika
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