Son Dakika Haberleri: Rodri Manchester City İçin İşaretler
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Rodri Manchester City İçin İşaretler

1 saat önce

Rodri'nın Manchester City oyuncusu olarak ilk gününe bir bakın. Manchester’da ilk gün İspanyolların sahne arkasına geçerken City TV’ye katılın.

Rodri'nın Manchester City oyuncusu olarak ilk gününe bir bakın. Manchester'da ilk gün İspanyolların sahne arkasına geçerken City TV'ye katılın.
Rodri Manchester City İçin İşaretler
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06 
Manchester City, Manchester, TV, Spor
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