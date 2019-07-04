Rodri Manchester City İçin İşaretler
1 saat önce
Rodri'nın Manchester City oyuncusu olarak ilk gününe bir bakın. Manchester’da ilk gün İspanyolların sahne arkasına geçerken City TV’ye katılın.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06
Rodri'nın Manchester City
oyuncusu olarak ilk gününe bir bakın. Manchester'da ilk gün İspanyolların sahne arkasına geçerken City TV
'ye katılın.
Manchester City, Rodrigo'yu kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini bitirdi!
Göztepe, Pro Elite League'de şampiyon oldu!
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Andreas Beck'ten sürpriz imza